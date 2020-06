Un cycliste happé mortellement sur une piste cyclable près du pont Champlain à Ottawa

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) poursuit son enquête à la suite d'une grave collision survenue près du pont Champlain, à Ottawa, mercredi soir. Un cycliste est mort et une piétonne est dans un état critique.

Selon la police fédérale, qui a juridiction sur le pont Champlain et les promenades avoisinantes, deux personnes ont été happées sur la piste cyclable, vers 19 h.

Un véhicule circulant en direction ouest sur la promenade Sir John A. Macdonald a heurté un cycliste et une piétonne, après avoir quitté la chaussée près de l'intersection du pont Champlain, pour une raison qui reste à déterminer , expliquent les autorités.

Le véhicule aurait terminé sa course plusieurs mètres plus loin, soit à l'entrée du pont Champlain. Jeudi matin, la GRCGendarmerie royale du Canada a confirmé qu'un homme de 50 ans est mort de ses blessures et qu'une femme était toujours dans un état critique à l'hôpital.

Le conducteur a également été conduit à l'hôpital, mais n'a pas subi de blessures graves et a depuis été libéré, alors que notre enquête se poursuit , a déclaré l'agente Stéphanie Dumoulin dans un courriel.

Une collision près du pont Champlain a tué un cycliste et a laissé une piétonne dans un état critique. Le pont est maintenant rouvert. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le pont Champlain a été fermé dans les deux sens jusqu'à jeudi matin, afin que les officiers puissent poursuivre leur enquête. Il est maintenant rouvert à la circulation. Personne n'a été arrêté en lien avec cette affaire.

Une collision isolée?

Comme la collision mortelle est survenue sur une piste cyclable séparée de la route, Florence Lehman de Bike Ottawa ne croit pas que la configuration du réseau routier soit à blâmer.

Si on doit se poser la question [...] si c’est sécuritaire de circuler sur une piste cyclable qui est séparée complètement de la circulation, on a un gros problème , a-t-elle fait remarquer.

Elle a ajouté que les cyclistes n’ont pas l’habitude d’être attentifs aux automobilistes lorsqu’ils circulent sur des sentiers récréatifs de la Commission de la capitale nationale (CCN), puisqu’a priori, il n’y a pas de voiture qui doit circuler à cet endroit-là .

Par contre, elle croit que l’ajout de poteaux de béton pour protéger les réseaux cyclables aurait pu éviter un accident, dans ce cas-ci. De toute évidence, il y a quelque chose à faire au niveau de l’infrastructure , a suggéré Mme Lehman, citant en exemple le pont du Portage.

Des cyclistes toujours préoccupés pour leur sécurité

Plusieurs cyclistes rencontrés par Radio-Canada ont fait remarquer que les risques d’accident sont toujours présents lorsque vient le temps de monter sur un vélo.

Tu prends un risque chaque fois que tu n'es pas dans un véhicule à quatre roues. À deux roues, je suis plus léger, je n’ai pas assez de protection. Je suis conscient du risque que je prends, mais moi, je m’assure de prendre ma sécurité et de me protéger , a affirmé Jeremy Mukuma.

C’est seulement malheureux que tous les automobilistes ne fassent pas ce travail-là aussi. Jeremy Mukuma, cycliste

Mike Azzi, qui circule à vélo tous les jours, a fait la même remarque. Les [automobilistes] ne regardent pas. Chaque jour, il faut faire attention et regarder de chaque côté avant de traverser , a-t-il dit.

Je suis extrêmement prudent! Je roule souvent en fonction des autres et je me méfie , a ajouté Jocelyn Parent.

D'après les informations de Jérôme Bergeron et Josée Guérin