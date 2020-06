L’accès aux chalets et pourvoiries entre proches accueilli avec soulagement

Maintenant que l'accès aux chalets et pourvoiries entre proches est autorisé, des intervenants touristiques de l'Est-du-Québec disent envisager une saison touristique plus près de la normale.

Après l'avoir interdit en raison de la pandémie de COVID-19, Québec annonçait finalement mercredi que les pourvoiries, chalets et tous les autres sites d’hébergement touristique pourront accueillir des groupes d’une dizaine de personnes provenant de trois ménages différents, et ce, dès le 15 juin.

La saison touristique sera plus près de la normale grâce à l'assouplissement des mesures, estiment certains propriétaires (archives). Photo : Courtoisie de Matt

Pour le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Lévesque, il s'agit d'un premier pas vers un retour à la normale. Toutefois, il attend avec impatience un plan plus global pour l’industrie touristique de la part du gouvernement.

Pour l’instant, il y a encore beaucoup d’éléments qui restent encore inconnus pour l’industrie touristique , observe-t-il. L’impact, c’est que les entreprises se retrouvent de plus en plus devant une certaine normalité dans cette situation-là.

Reste à savoir si dans les prochains jours, on va avoir des annonces sur les aides financières et le plan de déconfinement global qu’on a demandés. Pierre Lévesque, directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent

Canot sur l'eau à la réserve faunique de Port-Cartier Photo : SEPAQ

Selon le directeur général de Tourisme Côte-Nord, Mario Leblanc, c'est une bonne nouvelle, même si la saison est déjà entamée pour les pourvoiries.

On sait que beaucoup de pourvoyeurs ont dû annuler des groupes pour mai et juin , mentionne-t-il. Mais c’est quand même une bonne nouvelle. Tout ce qui est résidence touristique, chalet, on revient presque à la normale à ce niveau-là.

Annick Dupuis, qui est propriétaire d’un chalet de location à Havre-Saint-Pierre, se dit heureuse de cette décision pour ses clients.

On est quand même chanceux jusqu’à maintenant , estime-t-elle. Les gens avaient quand même maintenu leurs réservations, mais c’est plus pour eux que la logistique était peut-être plus compliquée. Pour nous, le travail demeure le même, mais au moins les gens qui avaient des projets de voyage, de vacances dans notre région vont pouvoir maintenir leur projet comme il était prévu initialement.

Maintien des réservations pour la Sépaq

La réserve faunique de Matane accueille elle aussi de nombreux visiteurs (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De son côté, le porte-parole de la Société des établissements de plein air (Sépaq), Simon Boivin, indique qu’un plus grand nombre de clients seront maintenant en mesure de maintenir leurs réservations pour l’été, entre autres en ce qui a trait aux chalets de location dans les réserves fauniques et les parcs nationaux de l'Est-du-Québec.

Ce nouvel assouplissement vient donner plus de latitude aux gens qui avaient différentes sortes de plans pour cet été , commente-t-il. Tous ceux qui ont des réservations chez nous vont [recevoir] un nouveau courriel.

Le gouvernement Legault avait initialement annoncé que seules les cellules familiales partageant le même toit pouvaient loger dans des installations touristiques.

Le respect de la règle du deux mètres entre les personnes qui ne résident pas à la même adresse demeure cependant obligatoire.