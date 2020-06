La mort d’une femme relance le débat sur la dangerosité des chiens de type pitbull

Elle est morte mardi à Middle Musquodoboit, dans la région d’Halifax. Elle avait 38 ans et elle était originaire du Nouveau-Brunswick. Les policiers ne l’ont pas identifiée.

Le maire de Clark's Harbour, Leigh Barry Stoddard, a réagi en déclarant que ces chiens peuvent être vraiment dangereux, même pour leur propre maître. Si un enfant avait été là, il aurait pu être tué aussi, estime le maire.

Je ne sais pas combien de personnes devront mourir avant qu'une loi, probablement provinciale, ne soit adoptée , a lancé Leigh Barry Stoddard.

La mort d'une femme tuée par son chien appuie la nécessité d’une réglementation, selon le maire de Clark's Harbour, Leigh Barry Stoddard. Photo : Radio-Canada

La mort de cette femme a autant choqué et attristé des partisans d’un contrôle plus serré des chiens de type pitbull que ceux qui s'opposent à leur réglementation.

En Nouvelle-Écosse, la ville de Clark’s Harbour est la seule qui interdit complètement sur son territoire les chiens qu’elle juge dangereux, comme les rottweilers et les pitbulls. Le règlement a été adopté il y a près de 10 ans. Les événements de mardi ne font, selon le maire, qu’appuyer la nécessité d’un tel règlement.

Ailleurs au Canada, des centaines de villes interdisent aussi les chiens de type pitbull sur leur territoire. L’Ontario est de son côté la seule province ayant adopté une loi en ce sens.

Autre solution proposée : améliorer la qualité de vie de ces chiens

Mais plusieurs intervenants remettent en question l’efficacité de lois et de règlements pour prévenir les morsures ou les attaques mortelles. La solution privilégiée par des vétérinaires repose sur une certification obligatoire des maîtres de certains types de chiens.

La vétérinaire Adva Barkai recommande une meilleure qualité de vie pour ces chiens afin de rendre les communautés plus sécuritaires. Photo : Radio-Canada

Selon certains vétérinaires, le problème est souvent l’incapacité pour les maîtres de reconnaître des signes annonciateurs d’agressivité chez leur chien.

Si on pouvait communiquer avec nos chiens d'une meilleure façon, le chien serait ravi. Donc, c'est un problème de qualité de vie du chien. Si nous pouvons comprendre ce dont nos chiens ont besoin et ce qu'ils veulent, ils seront ravis. Et de notre côté, on va garder notre communauté plus [sécuritaire] , explique la vétérinaire Adva Barkai.

Elle rappelle aux propriétaires de chiens leur devoir de surveillance du comportement de leur animal.

Avec les renseignements d’Olivier Lefebvre