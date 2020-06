Le terre-plein prévu dans le projet Galt Ouest inquiète des commerçants

Le projet de réaménagement de la rue Galt Ouest, qui prévoit la construction d’un terre-plein central entre les rues Belvédère et Alexandre, sème l’inquiétude chez certains commerçants du Centre Sherbrooke. Si le projet va de l’avant dans sa forme actuelle, il ne sera plus possible pour les automobilistes qui proviennent de l’ouest d’accéder au stationnement souterrain du centre commercial qui comprend notamment le Super C.

Marc Jalbert, propriétaire du Maxi-Club de Sherbrooke, fait partie des commerçants inquiets par cette éventuelle transformation. Près de 75 % du stationnement se trouve à cet endroit. Avec un terre-plein, c’est sûr que ça va obstruer les entrées , explique-t-il d’entrée de jeu en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

La survie de tous les commerçants de ce secteur est menacée. Marc Jalbert, propriétaire du Maxi-Club de Sherbrooke

Selon lui, la création de ce terre-plein désavantagera les commerces du Centre Sherbrooke, anciennement place Belvédère. On est là depuis 35 ans. On paie des taxes, on crée des emplois. On travaille fort à amener du monde dans le secteur et avec ce genre de projet là [...] on veut couper la circulation à nos commerces , poursuit-il.

M. Jalbert, qui dit par ailleurs ne pas être contre le projet de revitalisation de Galt Ouest, estime avoir une clientèle d’environ 1200 personnes sur une base quotidienne. Il peut y avoir 200 à 300 personnes qui peuvent partir rapidement en même temps. En ce moment, c’est plus facile. Ceux qui vont dans l’est tournent à gauche et ceux qui s’en vont vers l’université tournent à droite , poursuit-il.

M. Jalbert pense que la construction d’un terre-plein entraînera des problèmes de circulation. À chaque fois qu’un client va vouloir venir à notre centre, ou peu importe le commerce à la place Belvédère, il doit faire un demi-tour pour retourner chez lui, s’il vient de l’est ou de l’ouest. Pensez à la congestion que ça va faire , craint-il.

Fluidifier la circulation

Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke, avance quant à lui que la construction d’un terre-plein viendra, au contraire, fluidifier la circulation sur le tronçon de la rue Galt Ouest, situé entre les rues Belvédère et Alexandre.

Ce qui crée souvent des congestions, ce sont des virages à gauche [...] À chaque fois qu’il y a des virages à gauche, ça commande automatiquement une accumulation momentanée sur la rue d’approche. On doit attendre pour pouvoir couper la voie inverse , explique-t-il.

Le terre-plein, ce qu’il a comme propriété, c’est d’éliminer ces feux de circulation pour assurer une fluidité. L’effet accordéon, quand on se retrouve d’un feu à l’autre, il est momentanément éliminé. Ça permet d’éliminer cet effet-là , poursuit M. Tremblay.

Ce dernier a par ailleurs signifié que ce terre-plein était là pour de bon, car il permettra d’assurer la sécurité des piétons et les cyclistes, tout en luttant contre les îlots de chaleur au centre-ville, car des arbres y seront plantés.

Les modifications qui pourraient être apportées sont des modifications par rapport au parc, par exemple. Mais la présence ou non du terre-plein central, lui, est là pour [rester]. Yves Tremblay, directeur du service de la planification et de la gestion du territoire à la Ville de Sherbrooke

De son côté, Marc Jalbert envisage de faire circuler une pétition auprès des commerçants et les Sherbrookois, si l’idée du terre-plein n’est pas revue. On va voir ce que les conseillers vont faire suite à ça. Par la suite, on va enclencher quelque chose , dit-il.

M. Jalbert a d’ailleurs expliqué qu’il avait pris connaissance de ce terre-plein dans les médias et dit ne pas avoir été consulté. Du côté de la Ville, on assure qu’une rencontre avait été organisée pour une discussion auprès des commerçants, mais qu’aucun d’entre eux ne s’était présenté à cette rencontre.

Un projet qui suscite de l’intérêt

La consultation publique qui s’est tenue mercredi soir, de façon virtuelle sur le site de la Ville, a suscité de l’engouement. Ils étaient une quarantaine de Sherbrookois a avoir acheminé des questions et des commentaires sur ce projet dont les travaux doivent se poursuivre d’ici 2021.

En janvier dernier, les bâtiments achetés par la Ville de Sherbrooke avaient été démolis. Reste désormais a décontaminer les terrains pour permettre la construction de 116 nouveaux logements sociaux dans le secteur dans un nouveau bâtiment de six étages. D’autres travaux comprenant la réfection des infrastructures souterraines, l’enfouissement d’une partie du réseau électrique, le réaménagement de l’intersection Galt/Belvédère et le réaménagement de la rue Galt seront menés d’ici là.

L’ensemble des travaux est estimé à 12,4 millions de dollars. Ils comprennent les travaux d’ingénierie et d’aménagement, qui s’élèvent à 5,9 millions de dollars et le projet immobilier des 116 logements sociaux qui coûtera 6,5 millions. Ce dernier montant comprend l’acquisition des propriétés, la déconstruction des bâtiments, la décontamination des sols et la vente des terrains à l’Office municipal de l’habitation de Sherbrooke.

Rénovation d’un tronçon qui en a besoin

Lors d’une présentation, Jérémy Dépault, conseiller en projets spéciaux à la Ville de Sherbrooke, a fait un état de la situation du tronçon Galt Ouest qui s’apprête à être rénové. C’est l’un des tronçons parmi les plus inhospitaliers de la ville. Tous ceux qui le fréquentent à pied ou en véhicule pourront en témoigner , explique M. Dépault.

Selon des chiffres exposés par ce dernier, 18 accidents ont été enregistrés sur le tronçon Belvédère / Saint-Antoine entre 2012 et 2016. Les usagers sont également 2,5 fois plus susceptibles d’y être exposés à un accident comparativement au reste de la ville de Sherbrooke.

Un partage plus équitable de la rue fait partie de l’ADN du projet de revitalisation du secteur Galt Ouest. La mobilité durable est par ailleurs beaucoup mise de l’avant. Dans les années 1970, 80, 90, on faisait toujours des aménagements pour le tout à l’auto. Maintenant, [on aménage] en premier lieu pour le piéton, ensuite pour les vélos et, en troisième lieu, pour le transport en commun , énumère Yves Tremblay. Des aménagements qui s’apparentent par ailleurs à ceux qui seront effectués dans le futur quartier Well Sud.

La suppression des 25 places de stationnement parallèles sur les deux côtés de la rue Galt Ouest, afin de créer des pistes cyclables unidirectionnelles des deux côtés de la rue et de planter de la végétation, a également soulevé plusieurs interrogations et inquiétudes de commerçants qui ont fait parvenir une crainte de voir les clients déserter leurs magasins.