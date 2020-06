Tourisme Cantons-de-l’Est mise sur le tourisme local

Avec le contexte actuel de la COVID, avec les frontières qui sont fermées, les Québécois vont probablement voyager au Québec cette année , pense Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme Cantons de l'Est. Ça sera une occasion pour [eux] de découvrir l’ensemble de la province , poursuit-elle.

Mme Patenaude croit que les Cantons-de-l’Est sont avantagés par rapport aux autres régions à cause de sa popularité. On a une cote d’amour auprès des Québécois. On a grand espoir que les gens viennent découvrir la région , lance-t-elle en entrevue avec Radio-Canada Estrie.

On est une région qui est très diversifiée dans son offre, alors je pense que ça va bien aller pour les Cantons-de-l’Est cet été. Francine Patenaude, directrice générale de Tourisme Cantons de l'Est

Francine Patenaude mise aussi sur le tourisme local dans les Cantons-de-l’Est. Une stratégie qui est également reprise à Sherbrooke et dans ses environs. Les personnes qu’on vise en premier, c’est un rayon d’environ 40 km. Des gens qui vont probablement rentrer à la maison le soir , explique pour sa part Lynn Blouin, directrice promotion, tourisme d'affaires et sportif à Destination Sherbrooke.

Quelque chose qu’on ne fait pas souvent, c’est de dormir à l’hôtel chez soi et c’est extrêmement dépaysant , souligne-t-elle. Alors pourquoi pas? Surtout après avoir été trois mois dans la maison à ne pas vraiment sortir. (...) C’est une option qu’on va faire découvrir aux gens , continue Mme Patenaude.