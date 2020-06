Journée des diplômés célébrée sans tambour ni trompette au Yukon

« Je sens comme, rien vraiment, c’est comme normal, comme tous les jours on dirait », lance Dahlia Lapointe dont la fin des études secondaires ne vient pas avec les célébrations promises. Elle a plutôt l’impression d’avoir terminé l’école au moment de la relâche au mois de mars.

C’est un peu fou je suis dans un moment dans ma vie où tout change vraiment pis en plus y a une grosse maladie partout dans le monde! C’est un peu fou je pense que je vais vraiment m’en souvenir dans ma vie parce que tout est tellement incertain. Dahlia Lapointe, finissante, École secondaire FH Collins

Des temps de changement puisque pour de nombreux jeunes du territoire, la fin des études secondaires correspond à un déménagement pour aller étudier à l’université. Peu de chances qu'ils puissent revenir pour des célébrations repoussées au mois d’août.

Ulysse Girard trouve la fin de ses études abrupte, mais d’un autre côté, n’avait pas de grandes attentes.

Vraiment, j’ai commencé mon "spring break" et je ne suis pas retourné. Maintenant, on a reçu nos derniers travaux d’école et ils ont dit : "Et bien voici, ce sont vos derniers travaux d’école." Maintenant je pars. Je pars du Yukon. Ça fait un peu sec. Ulysse Girard, finissant, École secondaire FH Collins

Dahlia et Ulysse ont toutefois l’impression que la déception est plus vive chez leurs parents.

« On va organiser de prendre des photos dans nos robes (toges), j’ai eu un petit souper avec des amis et je pense qu’on va en avoir un autre. [...] Je pense que nos parents se sentent un peu mal, alors ils veulent vraiment qu’on se sente contents », dit Dahlia, qui se déclare reconnaissante de cette attention.

« Les gens plus vieux, les parents, ont l’air plus tristes pour nous qu'on l’est, parce qu’eux ont vécu [la diplomation] et ont trouvé que c’était vraiment hot, mais nous autres on ne l’a jamais eu donc c'est poche, mais c’est ça. [...] Je n’ai pas vraiment été éduqué sur ce qu'est supposé être une graduation secondaire. »

Sasha Masson a le regard tourné vers l’avenir et une leçon de vie. « De toute façon, on diplôme et on va faire de nouvelles choses dans la vie et j’espère que toutes nos aventures vont nous amener à mieux nous comprendre et grandir. »

Je vais toujours me rappeler que l’année 2020 était une des années les plus folles [et] j’aimerais bien voir qu’il y ait des bonnes choses qui sortent du virus et de l’époque de l’isolation et tout ça. Sasha Masson, finissant, École secondaire FH Collins

Aucun finissant en français langue première

Les trois jeunes franco-yukonnais ci-haut n’auront pas terminé leurs études en français langue première bien qu’ils y aient tous été inscrits jusqu’au début de leurs études secondaires. De fait, l’Académie Parhélie n'enregistre cette année aucun finissant.

Il y a espoir toutefois qu'à la longue la nouvelle école arrive à renverser la tendance, à commencer par le président de la Commission scolaire francophone du Yukon Jean-Sébastien Blais qui félicite les élèves, où qu’ils soient, pour la fin des classes.

« Ce n’est pas la première fois [qu'il n’y a pas de finissants], à savoir si c’est la dernière fois, on ne saurait trop s’avancer, mais ce qu’on sait c’est que la nouvelle école pourra accueillir 150 élèves et va être attrayante et je crois que y'a beaucoup de gens qui seront intéressés à redécouvrir notre programme d’étude. »

Des discours qui n’ont pas lieu

Pour la commissaire du Yukon Angélique Bernard, la période aurait été normalement achalandée pour la remise des diplômes et la présentation de discours. C'est elle qui dans son rôle a assermenté la proclamation de la Journée des diplômés  (Nouvelle fenêtre) .

Je leur aurais dit un gros "Bravo!" et de poursuivre leurs rêves peu importe ce qu’ils sont, d’être fiers de leurs accomplissements, de leur temps passé à l’école, tant ceux qui passent de l’élémentaire au secondaire que ceux qui terminent leurs études postsecondaires, et même ceux qui terminent la maternelle. Angélique Bernard, commissaire du Yukon

La commissaire affirme qu’il sera intéressant de voir comment cette pandémie affectera la génération dans les années à venir. « C’est sûr que ce sont des moments historiques, mais je crois qu’on a au Yukon une bonne résilience et des façons créatives de s’adapter. »