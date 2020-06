La commissaire de la GRC ouverte à l’idée d’une enquête sur la tuerie de Portapique

Nous faisons aussi des erreurs , a déclaré Mme Lucki à CBC, mercredi.

Nous faisons toujours de notre mieux, mais parfois, nous devons nous arrêter et nous poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû. C’est l’objectif d’une enquête.

Les demandes d’enquête publique sur les événements du 18 et du 19 avril derniers se sont multipliées, et bien que le premier ministre Stephen McNeil et le premier ministre Justin Trudeau aient tous les deux exprimé leur soutien, aucun plan n’a été finalisé.

Le ministre de la Justice de Nouvelle-Écosse, Mark Furey, a déclaré aux journalistes jeudi dernier que les détails d'une enquête sur la fusillade seraient publiés cette semaine.

Les éléments de réponses réclamés

Certains veulent examiner de près le rôle que la misogynie a pu jouer dans les actes du tueur, qui aurait d'abord attaqué sa conjointe avant de commencer sa série de meurtres.

D'autres ont demandé un examen minutieux de l'absence d'alerte d'urgence à l'échelle de la province pendant la fusillade.

La GRCGendarmerie royale du Canada a été avertie en 2011 que le tireur voulait tuer un policier , et une ancienne voisine a déclaré qu'elle l'avait dénoncé pour violence conjugale et possession illégale d'armes à feu en 2013. Mais il ne semble pas qu’on ait donné suite à ces plaintes.

Brenda Lucki n'a pas répondu directement lorsqu'on lui a demandé si une enquête devait être menée pour déterminer pourquoi la GRCGendarmerie royale du Canada n'y avait pas donné suite.

Brenda Lucki, commissaire de la GRC. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Dès qu’on a recours à la force pour abattre un individu, il y a toujours beaucoup d'examens. Donc, il faut absolument qu'il y ait un examen , a-t-elle indiqué, en faisant référence à la mort du tireur, abattu par des agents de la GRCGendarmerie royale du Canada dans une station-service.

Brenda Lucki a affirmé qu'il y aurait aussi un examen interne sur ces actions, car la GRCGendarmerie royale du Canada ne peut pas attendre les résultats d'une enquête.