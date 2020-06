Le campement près du parc CRAB, à Vancouver, pourra être démantelé

Le village de tentes a été établi au début du mois de mai sur un stationnement et une zone de gazon appartenant à l'Administration portuaire Vancouver Fraser près du parc CRAB. Les itinérants ont choisi ce site à la suite du démantèlement du campement du parc Oppenheimer dans le quartier Downtown Eastside. Les tentes s'y sont multipliées et une centaine y sont actuellement installées.

Le juge Christopher Hinkson a statué qu'elles se trouvent sur la propriété de l'Administration portuaire qui a le droit de forcer les occupants du campement à partir. Le stationnement en question est payant l'automne et l'hiver et sert à l'industrie des croisières le printemps et l'été.

Les habitants du campement ont trois jours pour empaqueter leurs affaires et quitter les lieux.

Le magistrat n’a cependant pas accordé d’ordonnance d’exécution de l’injonction, estimant que celle-ci devrait suffire pour encourager les personnes sans-abri à abandonner le campement.

Préoccupations pour la santé des occupants

Dans sa décision, le juge Hinkson affirme que de permettre aux campeurs de rester mènera aux mêmes préoccupations quant à leur santé et leur sécurité que ce qui a motivé la décision du gouvernement provincial d’ordonner l’évacuation du village de tentes du parc Oppenheimer.

Pour réduire les risques de transmission de la COVID-19, la majorité des 300 occupants de ce campement ont été relocalisés dans des hôtels et des logements temporaires, en mai.

Chrissy Brett, qui contestait l’injonction demandée par le Port de Vancouver, s’est dite déçue de la décision du tribunal.

Elle affirme envisager d’établir un nouveau campement, cette fois à l'extérieur du palais de justice.

Avec des informations de La Presse canadienne