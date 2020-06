Au Manitoba, les prisonniers resteront dans les postes de police avant de voir un juge

Avant la pandémie, un accusé passait très peu de temps en détention avant d’être transféré au Centre de détention provisoire de Winnipeg en attendant une audience sur sa libération sous caution.

Or, le 1er avril, le ministère de la Justice de la province a suspendu ses ententes avec les services de police concernant ce type de détentions, en raison de la COVID-19.

Les prisonniers ne peuvent plus être placés en prison avant de comparaître devant un juge. Les policiers doivent donc garder les accusés captifs jusqu’à leur comparution.

Cliff Cullen, le ministre de la Justice du Manitoba. Photo : CBC / John Einarson

Cette nouvelle pratique sera mise en vigueur de manière permanente, a annoncé mercredi le ministre de la Justice du Manitoba, Cliff Cullen. Selon lui, le Manitoba suit maintenant le protocole des autres provinces.

Non seulement ces mesures rapides ont-elles permis de protéger le personnel et les détenus contre une éclosion de COVID-19, mais elles nous ont aussi permis d’aligner nos procédures sur celles qui existent presque partout au Canada , indique-t-il.

Le ministre souligne que le gouvernement aidera les postes de police à s’adapter. Mercredi, la province a annoncé qu’elle mettait 5 millions de dollars à la disposition de la police pour réaménager leurs cellules.

La police mécontente

Pour être honnête, c’est décevant , affirme le chef de la police de Brandon, Wayne Balcaen. Selon lui, les cellules de son poste de police n’ont pas de toilettes, et que les prisonniers y sont parfois détenus pendant plus de 24 heures.

Il ajoute que des agents ont été retirés des rues pour s’occuper des prisonniers au QG de la police de Brandon. Il souhaite qu’il y ait d’autres employés pour ces tâches.

Je préfère que les agents de police fassent leur travail habituel , dit-il.

Le chef du Service de police de Winnipeg, Danny Smyth, a refusé de réagir à l'annonce de la province. Cependant, il a soulevé des préoccupations quant aux conditions dans les cellules de son QG lundi lors d’une réunion du conseil de police.

Il a dit que depuis le 1er avril, 625 personnes ont été détenues en attendant un transfert à la prison provinciale. La plus courte attente était de 3 heures, et la plus longue, de 43 heures, selon M. Smyth.

Il a ajouté que des prisonniers ont uriné, déféqué et vomi sur le sol puisqu’il n’y avait aucune toilette, et que les pièces bondées donnent lieu à des bagarres.

Le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Le ministre de la Justice, Cliff Cullen, a réagi à ces préoccupations dans une lettre qui a été rendue publique tard mardi : Toutes les divisions du ministère de la Justice du Manitoba sont déterminées à collaborer avec le Service de police de Winnipeg pour l’appuyer […] Nous poursuivrons nos efforts afin qu’aucun détenu ne demeure en garde à vue plus longtemps que nécessaire.

Le ministre souligne que même si environ 8000 personnes par année sont emmenées au Remand Centre avant de voir un juge, près de la moitié sont libérés sous caution.

L'admission et la libération rapide des détenus créent un “ roulement ” administratif et […] l'admission en détention augmente la probabilité de récidive , dit la lettre.

Avec des informations de Ian Froese