Le bâtiment des Amicaux démoli

Le bâtiment bleu que les gens du Lac-Saint-Jean ont bien connu parce qu'il a servi comme base de plein air pendant de nombreuses années a été complètement démoli au cours des derniers jours.

Il n'avait plus aucune utilité pour le parc national de la Pointe-Taillon depuis plusieurs années. Il ne servait que comme buanderie.

On a dans les cartons de construire un nouveau bâtiment d'accueil. Il n'y a pas d'échéancier encore pour celui-ci. En attendant, on va remettre à niveau le poste d'accueil qu'on avait construit il y a quelques années, dont les toilettes pour les baigneurs et puis d'ici quelque temps, d'ici quelques années, on devrait construire un nouveau bâtiment.

François Guillot, directeur du parc national de la Pointe-Taillon