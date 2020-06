Refusé de la formation de préposé aux bénéficiaires parce qu’il contribue déjà

Lorsque le gouvernement a lancé sa campagne de recrutement pour recevoir de l'aide dans le réseau de la santé, Claude Barabé a rapidement levé la main. On voyait ce qui se passait dans les CHSLD. Ça me perçait le cœur. Je me disais, non, je ne resterai pas chez nous à rien faire .

Il s'est donc porté volontaire via le portail en ligne JeContribueCovid19. Il a été embauché pour faire de la désinfection en CHSLD. Il a eu un coup de cœur pour le milieu, dit-il.

Le programme de formation accéléré pour devenir préposé aux bénéficiaires lancé récemment arrivait donc à point pour lui.

J'ai eu une étincelle dans les yeux, je me suis dit : c'est ça ma chance. C'est ça ma vocation, je l'ai manquée, mais là, je ne la manquerai pas.

À l’automne

Claude Barabé est déçu lorsqu’il reçoit un appel pour vérifier son éligibilité au programme. On lui dit qu’il n’est pas éligible puisqu’il offre déjà ses services dans un établissement de santé. Une nouvelle période de formation sera planifiée à l’automne.

C'est bien possible que ce genre de situation soit survenu. Il n'y a rien qui empêche cette personne-là de s'inscrire de façon régulière à l'automne dans un programme de formation et de devenir préposé aux bénéficiaires par la suite , répond le Dr François Desbien, directeur de la Santé publique de la Capitale-Nationale.

Est-ce que ça veut dire que la prochaine fois que le gouvernement va demander de l'aide aux citoyens, il va falloir se dire, OK, s'il demande de l'aide, mais s'il se passe d'autres choses après, je vais être pénalisé? C'est un pensez-y-bien et c'est une injustice , croit M. Barabé.

Avec les informations de Marie-Maude Pontbriand