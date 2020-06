L'adoption du projet de loi sur la vaccination obligatoire compromise

Le député Bruce Northrup dit qu'il ne voit pas comment il pourrait changer d'avis sur le projet de loi, qui éliminerait toutes les exemptions non médicales à l'obligation de vaccination des écoliers, y compris celles pour des raisons religieuses et philosophiques.

Je ne peux pas faire ça aux gens qui vivent dans ma région , a confié M. Northrup.

Ça fait un moment que j’y pense et après réflexion, je ne peux pas voter pour le projet de loi 11 dans sa forme actuelle.

Déjà l’été dernier, Bruce Northrup avait affiché de la réticence à l’égard du projet. Un an plus tard, il annonce qu’il s’y oppose officiellement, puisqu’il se sent mal à l’aise de dire aux parents qu’ils doivent choisir entre la vaccination et l’éducation de leurs enfants.

D’autres députés indécis

D'autres députés du Parti progressiste-conservateur ont déclaré mercredi qu'ils étaient indécis.

Le député de Carleton, Stewart Fairgrieve, a indiqué qu'il attendait de voir à quoi ressemblerait le projet de loi .

Je ne peux pas dire maintenant [si je l’appuie ou non] car nous n'avons pas vu le texte final , a dit le ministre de l'Environnement et des gouvernements locaux, Jeff Carr.

Jeff Carr fait partie des députés progressistes-conservateurs qui ne savent pas avec certitude s'ils voteront pour le projet de loi 11 (archives). Photo : CBC

Les deux députés ont déclaré qu'ils attendaient de voir le projet de loi dans sa version finale. Un processus de révision est toujours en cour.

Bruce Northrup a pour sa part été ferme : aucun changement possible ne l’amènera à revoir sa position.

Je suis convaincu de prendre la bonne décision , a-t-il affirmé.

Les élèves non vaccinés seraient interdits d'aller à l'école

Le projet de loi de Dominic Cardy a été présenté bien avant la pandémie de COVID-19 et ne fait aucune référence spécifique au coronavirus, pour lequel aucun vaccin n'existe encore.

La loi exigerait que les vaccins figurent sur une liste établie par les responsables de la santé publique. Les enfants non vaccinés pour des raisons autres que sanitaires ne seraient pas autorisés à aller dans les écoles publiques à partir de l'automne 2021.

Le ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominic Cardy. Photo : Radio-Canada

L'objectif est de vacciner suffisamment d'enfants pour créer une immunité collective afin que le petit nombre d'enfants qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales soient quand même protégés contre une potentielle épidémie.

La première version du projet de loi a été sévèrement critiquée par les militants antivaccination, qui ont témoigné pendant trois jours d'audiences l'été dernier. Les députés des quatre partis de l'Assemblée législative ont alors exprimé des doutes sur le projet de loi.

Bruce Northrup est le whip du gouvernement, ce qui signifie qu’il doit s'assurer que les députés de son parti sont présents et prêts à soutenir un projet débattu en Chambre. Mais le premier ministre Blaine Higgs a donné à tous les membres, y compris les ministres, un vote libre sur la question.

M. Northrup a mentionné que le projet de loi avait fait l'objet de discussions au sein du caucus, mais il n'est pas sûr qu'il obtiendra un appui suffisant.

Certains sont pour, d'autres sont contre, d'autres encore sont indécis , a-t-il déclaré. Il n'y a pas de consensus clair de la part de l'ensemble du caucus.

Comptage des votes

Même si les 20 députés du Parti progressiste-conservateur votaient pour le projet de loi, cela ne suffirait pas pour qu'il soit adopté. Il y a dix-neuf libéraux, trois verts, trois alliancistes et un indépendant. Le président ne vote que pour départager les voix.

Certains des députés de l'opposition devront soutenir le projet de loi pour qu'il soit adopté. Les libéraux disent qu'ils voteront contre la loi en tant que groupe, à moins qu'un article invoquant la clause de dérogatoire ne soit supprimé.

Cette clause exempterait le projet de loi d'une contestation judiciaire pour un certain nombre de motifs en vertu de la Charte des droits et libertés, y compris les articles qui garantissent la liberté de religion.