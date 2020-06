Une 2e marche contre le racisme à Trois-Rivières

Cette marche a commencé son parcours au centre commercial Les Rivières pour ensuite se diriger vers le parc Lambert. La foule s’est ensuite réunie à l'école secondaire Les Pionniers.

Ce n’est pas par coïncidence que les organisateurs de l'événement ont choisi de la terminer à cet endroit; à l'école secondaire Les Pionniers, on parle 25 langues différentes du français.

J’ai été témoin de situation de racisme envers les noirs. Moi, je suis Arabe, on me traite de sale bombeur. Ce n’est pas des choses qu’on aime entendre. Khattab Al-Dulaimi 14 ans

Les étudiants proviennent de 46 pays différents. On est conscientisés. Je constate que le message passe. Il y a de moins en moins de racisme chez les jeunes et on reçoit beaucoup de messages d’encouragement , soutient Jeff Bluteau, âgé de 17 ans.

On nous vend un concept d’égalité qui n’existe pas. Je suis Colombienne. Je suis arrivée au Québec il y a 4 ans et les gens ont encore énormément de préjugés. Ils associent encore mon pays aux cartels et à la drogue. Camila Garcia, 14 ans

Plusieurs étudiants y étaient d’ailleurs pour soutenir leurs amis.

Je suis étudiante aux Pionniers. Je côtoie plein de gens de toutes sortes de culture et c’est une belle richesse. Pour moi qu’ils viennent d’un autre pays ou de Trois-Rivières m’importe peu. Kassey Laflamme ,15 ans

Les organisateurs recommandaient fortement le port du masque.