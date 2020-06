Une école de hockey de Gatineau forcée d’innover pendant la pandémie

Les jeunes s’ennuient du hockey et de leurs amis. On ne peut rien faire pour les arénas, mais on a décidé de faire un conditionnement physique à l’extérieur , indique Jean-Marc Leblanc, propriétaire de Max Puissance.

Ce dernier a dû annuler les équipes de hockey du printemps, les cliniques de perfectionnement qui étaient prévues en avril et en mai, ainsi que les camps de jour pendant l’été.

Les camps de conditionnement, d’une durée de six semaines, se dérouleront dans trois parcs de Gatineau. Les groupes seront limités pour permettre d’assurer la distanciation physique nécessaire.

On amène des blocs de glace synthétique, on veut utiliser ça dans nos exercices et techniques individuels : passes, lancers, maniement , poursuit M. Leblanc, qui a créé son école il y a 15 ans et entraîne en moyenne 600 jeunes hockeyeurs par année.

Moins de 24 heures après avoir publié les détails de ses camps, Max Performance avait déjà rempli 35 % des places disponibles, une preuve selon son propriétaire que les adeptes de hockey ont hâte de retrouver la patinoire.

Ça fait trois mois qu’on n’a pas touché la glace. C’est sûr que, comme toutes les entreprises, c’est difficile. Ce qui est encore plus difficile, c’est qu’on dirait que tout le monde a recommencé, sauf nous. On attend impatiemment l’ouverture des arénas , mentionne M. Leblanc.

Il espère que le gouvernement québécois permettra l’ouverture des patinoires avant la fin de l’été afin de pouvoir organiser des camps de jour en août.