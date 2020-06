Le film Antigone, grand gagnant du Gala Québec Cinéma avec six prix

Le film Antigone a obtenu six prix Iris, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation, lors du Gala Québec Cinéma, qui s'est déroulé mercredi. La soirée a également été marquée par l'Iris décerné à titre posthume à Andrée Lachapelle pour son interprétation dans Il pleuvait des oiseaux.

La cérémonie s'est déroulée en deux temps, sans public. En raison de la pandémie de COVID-19, la traditionnelle soirée télévisée a été, en partie, remplacée par un gala en ligne : Gala sur le sofa. L'émission, animée par l’actrice Élise Guilbault ainsi que les comédiens Guillaume Lambert et Mani Soleymanlou, a été émaillée de problèmes techniques.

Ça a été le Fort Boyard du direct! Il faut le voir pour y croire , a résumé Guillaume Lambert à Jean-Philippe Wauthier lors de Bonsoir bonsoir! Infoman a du stock pour au moins trois saisons , a-t-il ajouté avec humour.

Micheline Bernard reçoit à distance son prix pour meilleur rôle de soutien féminin, pour sa prestation dans le film «Matthias & Maxime». Photo : Capture d'écran - ICI Télé

Lors de cette émission, les gagnants et les gagnantes ont réagi par écrans interposés. Certaines personnes primées ont vu leur prix Iris leur être livré à la maison. Puis, lors d’une émission spéciale de Bonsoir bonsoir! sur le cinéma, quatre prix ont été décernés : ceux des meilleures interprétations féminine et masculine dans un premier rôle, le prix du public et celui du meilleur film.

La réalisatrice Sophie Deraspe primée pour Antigone

Sophie Deraspe, la réalisatrice du film Antigone, a remporté les prix du meilleur scénario et de la meilleure réalisation. Le film a aussi été récompensé dans les catégories du meilleur montage et de la meilleure distribution des rôles.

La réalisatrice Sophie Deraspe Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Et la jeune actrice Nahéma Ricci, qui incarne le personnage principal du film Antigone, a reçu l'Iris de la révélation de l'année.

Fin mai, Antigone avait été sacré meilleur film canadien aux prix Écrans. Deux des actrices du film avaient aussi été récompensées : Nahéma Ricci dans le rôle-titre et Nour Belkhina dans un rôle de soutien.

Un Iris posthume pour Andrée Lachapelle

L'actrice Andrée Lachapelle, décédée en novembre dernier à l'âge de 88 ans, s'est vue décerner le prix de la meilleure interprétation féminine dans un premier rôle en récompense de sa prestation dans Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault. Ce film lui a offert le dernier grand rôle de sa carrière. C'est avec une grande émotion que sa fille, Nathalie Gadouas, a reçu le trophée.

Andrée Lachapelle et Gilbert Sicotte dans le film Il pleuvait des oiseaux. Photo : Les Films Outsiders

Également à l'affiche d'll pleuvait des oiseaux, Gilbert Sicotte est reparti avec l'Iris de la meilleure interprétation masculine dans un premier rôle. Je te salue là-haut, ma belle et tendre partenaire de jeu , a-t-il déclaré au sujet d'Andrée Lachapelle.

L'acteur a dédié son prix aux aînés maltraités pendant la crise de la COVID-19.

Le film Il pleuvait des oiseaux, de Louise Archambault, a aussi ravi le prix du public.

Des prix pour Matthias & Maxime et Sympathie pour le diable

Matthias & Maxime et Sympathie pour le diable ont chacun récolté trois prix, dont l'Iris du meilleur premier film pour le long métrage de Guillaume de Fontenay.

Le musicien Jean-Michel Blais s'est vu décerner le prix de la meilleure musique originale pour son travail sur Matthias & Maxime. Ce film de Xavier Dolan a également eu l'Iris du film s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec. L'actrice Micheline Bernard a reçu le prix Iris de la meilleure interprétation féminine dans un rôle de soutien pour le film Matthias & Maxime.

Et le prix Iris de la meilleure interprétation masculine dans un rôle de soutien est allé à Sergio Castellitto, qui a joué dans Mafia inc., de Podz.

L'acteur Sergio Castellito et l'actrice Micheline Bernard ont remporté l'Iris de la meilleure interprétation dans un rôle de soutien. Photo : Facebook

Avec 11 nominations, La femme de mon frère était l'un des favoris. Toutefois, ce film de Monia Chokri n'a reçu aucun Iris mercredi soir.

Alanis Obomsawin honorée

En tout, 28 prix Iris ont été remis, dont un Iris hommage à la cinéaste abénaquise Alanis Obomsawin. Depuis 1967, elle exerce son métier de réalisatrice et de productrice à l'Office national du film du Canada (ONF). Au cours de sa carrière, Alanis Obomsawin a réalisé 52 films documentaires, éducatifs et de fiction.

Cet Iris hommage s'ajoute à une longue liste de prix et de distinctions soulignant sa carrière prolifique, elle qui a aussi été faite grande officière de l'Ordre national du Québec en 2016.

La réalisatrice et chanteuse abénaquise Alanis Obomsawin Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Villeneuve

Le Gala Québec Cinéma a rendu hommage aux personnalités du cinéma québécois qui sont mortes au cours de la dernière année, comme les actrices Monique Mercure et Andrée Lachapelle. C'est une Élise Guilbault particulièrement émue qui a rendu hommage à Andrée Lachapelle. Les larmes aux yeux, elle a évoqué sa dernière conversation avec l'actrice récemment disparue.

Jamais, dans l’histoire du Gala Québec Cinéma, les femmes n’avaient autant brillé dans les nominations.

Six des sept longs métrages finalistes pour l’Iris du meilleur film ont été réalisés par des femmes. Et, dans la catégorie de la meilleure réalisation, trois des cinq cinéastes en lice étaient des femmes.