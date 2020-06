Les touristes québécois s’arrachent les chalets au Lac-Saint-Jean

Il s’agit évidemment d’un beau problème en ces temps de pandémie. D’autant plus que les touristes étrangers seront moins nombreux cet été.

J’ai l'impression que la clientèle européenne qui ne sera pas là va être remplacée par la clientèle québécoise , croit le directeur des parcs nationaux des Monts-Valin et de la Pointe-Taillon.

Dès que le gouvernement a annoncé la reprise partielle des activités touristiques, des gens de partout au Québec se sont mis en quête d’un endroit pour leurs vacances.

En ce qui me regarde, on parle d'une augmentation de 25 % par rapport aux années passées. Si on regarde du côté du Centre touristique du Lac-Kénogami, autant au niveau du camping que des chalets, la situation, elle est surprenante. Là, nécessairement, c'est certain qu'à la fin de l'année, à moins d'un imprévu, on va avoir une augmentation du chiffre d'affaires , indique François Guillot.

À Chambord, la situation est la même pour Chalets et Spas Lac-Saint-Jean.

Ça appelle! Juste depuis ce matin, la boîte de courriels était pleine de confirmations et de réservations. Je suis vraiment très impressionné. Je m’attendais à un été vraiment minime. Phillip Hudon, propriétaire, Chalets et spa Lac-Saint-Jean

Phillip Hudon ne s’attend pas à l’été de sa vie en raison de toutes les annulations de mariages et d’événements corporatifs, mais il est beaucoup plus optimiste aujourd’hui qu’il ne l’était il y a quelques jours à peine.

