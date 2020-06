Il faut en faire plus pour les travailleurs saisonniers, selon Action Chômage Côte-Nord

Dans une lettre ouverte publiée en début de semaine, une soixantaine d’institutions publiques et d’organismes communautaires, entre autres, font valoir que les mesures d’aide mises en place Ottawa pour répondre à la crise causée par la COVID-19 ne sont pas suffisantes pour aider les travailleurs saisonniers.

Action-Chômage Côte-Nord et le conseil central CSNConfédération des syndicats nationaux Côte-Nord signent cette lettre qui critique le caractère temporaire des mesures d’aide financière mises en place par le gouvernement fédéral pour aider les travailleurs saisonniers, comme la PCUPrestation canadienne d’urgence . La porte-parole d’Action-Chômage Côte-Nord, Line Sirois, ajoute que les travailleurs saisonniers ont besoin d’une aide plus importante et surtout permanente.

Le problème, c’est des mesures qu’on a mises temporairement en attendant que les gens retournent à l’emploi. Ce sont des mesures nécessaires, mais ça va aussi être nécessaire de les reconduire ces mesures, parce qu’il y a encore beaucoup de gens qui n’ont pas accès à leurs emplois réguliers à cause de la COVID-19.

Elle craint que des travailleurs saisonniers souffrent pendant des années des impacts de la pandémie au Québec.

De nombreux employeurs, faute de clientèle suffisante, devront mettre à pied leurs employés ou, dans le pire des scénarios, fermer leurs portes. Selon les critères actuels de l’assurance-emploi, des centaines de travailleurs ne pourront cumuler les heures nécessaires pour avoir droit à des prestations , peut-on lire dans la lettre.

Line Sirois est porte-parole d'Action chômage Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Evelyne Côté

Line Sirois demande la mise en place de nouvelles balises d’accès à l’assurance-emploi. Elle estime qu’il faut éliminer la référence au taux de chômage régional et mettre en place une norme universelle pour faciliter l’accès à l’assurance-emploi.

Norme universelle proposée par les signataires de la lettre ouverte : 420 heures de travail ou 12 semaines

Un taux de prestation d’au moins 70 % basé sur les 12 meilleures semaines

35 semaines de prestations

5 semaines de prestations supplémentaires pour les travailleurs de l’industrie saisonnière