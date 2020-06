Embauches et minorités visibles : l’Université Laval très loin de la cible

L’Université Laval emploie 137 personnes qui s’identifient comme faisant partie d’une minorité visible. Selon le dernier rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), pour atteindre la cible fixée par le gouvernement provincial, l’institution devrait en embaucher trois fois plus.

D’entrée de jeu, la vice-rectrice aux ressources humaines admet qu’il y a des biais systémiques à l’Université. Selon Lyne Bouchard, cette réalité existe malheureusement dans la plupart des grandes organisations.

Il y a effectivement des biais racistes, culturels, qui sont à l'oeuvre sans nécessairement qu'on le veuille. C'est un phénomène insidieux pour lequel on n'est pas conscient , analyse la gestionnaire.

Lyne Bouchard insiste sur le caractère inconscient de cette forme de discrimination. Elle cite en exemple certaines études qui ont démontré qu’un simple nom à consonance étrangère sur un CV pouvait avoir des effets sur la manière dont la candidature était traitée.

Certaines différences culturelles peuvent aussi accentuer l’incompréhension entre collègues. Lyne Bouchard mentionne que dans certains pays, par exemple, il peut être mal vu pour un employé de s’adresser directement à un gestionnaire. Ce n’est pas le cas au Québec et un gestionnaire qui ne serait pas attentif à cette différence culturelle pourrait conclure, à tort, que l’employé en question n’est pas intéressé à participer au sein du groupe.

C'est des façons d'être, normales pour nous, qui ne sont pas si normales pour l'ensemble des gens sur la planète et en étant juste un peu plus conscient de ça, on devient plus inclusif , estime la vice-rectrice.

Lyne Bouchard, vice-rectrice aux ressources humaines Photo : Radio-Canada

C'est des siècles de ségrégation et de déni auxquels ils faut mettre fin. Lyne Bouchard, vice-rectrice aux ressources humaines à l'Université Laval

Formation obligatoire

Pour contrer le phénomène, l’Université Laval mettra en place une formation sur les biais inconscients qui sera obligatoire pour l’ensemble des gestionnaires.

Lyne Bouchard précise que l’Université s’inspirera sûrement de ce qui se fait ailleurs dans le monde pour monter cette formation, mais qu’au besoin, elle pourrait développer quelque chose de particulier à l'Université Laval comme on l'avait fait dans le cadre des violences à caractère sexuel .

Cette initiative permettra-t-elle à l’Université de s’approcher des cibles provinciales? Peu importe, répond la vice-rectrice qui juge cet objectif trop arbitraire.

Le défi est dans nos procédures, nos politiques, nos façons d'être, dans la façon de célébrer la diversité, ce n'est pas dans la rencontre d'un chiffre fixé par des organismes externes , tranche-t-elle.

Déficit de 26 000 personnes

Les cibles fixées par le gouvernement du Québec sont d’ailleurs difficiles à atteindre pour de nombreux organismes publics. À l’échelle provinciale, le déficit d’embauche de personnes issues des minorités visibles se chiffre à 26 000 personnes selon le rapport de la CDPDJ publié en avril 2020.

La Capitale-Nationale n’est pas étrangère à ce phénomène alors que la plupart des organismes publics sont loin des cibles fixées.

Les données colligées par la CDPDJCommission des droits de la personne et des droits de la jeunesse remontent toutefois à mars 2019 et ne reflètent pas nécessairement la situation actuelle.

La Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale ( RTCRéseau de transport de la Capitale ) affirment qu’ils emploient beaucoup plus de personnes issues des minorités visibles aujourd’hui que ce que reflète le rapport.

Selon les données fournies par les deux organismes, 56 (3,5 %) personnes s’identifient comme minorités visibles au RTCRéseau de transport de la Capitale et 157 (2,1 %) parmi les employés municipaux.

Autant le RTC que la Ville de Québec rappellent qu’il s’agit d’une déclaration volontaire de la part des employés et que la proportion réelle est donc probablement encore plus élevée.