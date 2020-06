Stéphane Julien devient DG du Phoenix de Sherbrooke

En plus de conserver le poste d'entraîneur-chef, Stéphane Julien devient directeur général du Phoenix de Sherbrooke.

Je ne pense pas qu’il va y avoir beaucoup de changements dans la philosophie de l’équipe. Je vois ça d’un bon oeil. Stéphane Julien, directeur général et entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke

Dans la ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), près de la moitié des équipes ont des directeurs généraux qui cumulent aussi le rôle d’entraîneur-chef. Il y a un lien avec les joueurs plus serré , selon Stéphane Julien. Il souligne tout de même que Jocelyn Thibault était un directeur général très présent. Il soutient toutefois qu’avec ses nouvelles fonctions, il devra savoir quel chapeau porter aux moments opportuns.

Le nouveau DG ne croit pas que de cumuler des fonctions pourrait l’empêcher d’accéder à de plus hauts postes d'entraîneur, par exemple dans la Ligue nationale de hockey (LNH). L’organisation a toujours été claire, si j’ai une opportunité au plus haut niveau, l’organisation va être contente de me laisser aller pour de nouveaux projets , dit-il.

Selon Stéphane Julien, le précédent directeur général du Phoenix Jocelyn Thibault avait déjà mentionné son intention de ne pas garder son poste pour une longue période afin d’occuper d’autres fonctions. Ce dernier est nommé vice-président hockey du Phoenix.

Le mois dernier, Stéphane Julien a obtenu le titre d'entraîneur de l’année dans la LHJMQ