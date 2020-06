La réalisatrice noire engagée Ava DuVernay élue au comité directeur des Oscars

Avec 26 femmes et 12 personnes de couleur sur 54 personnes au total (contre 25 et 11 précédemment), la composition du comité qui dirige l'Académie n'a jamais été aussi diversifiée, relèvent les médias spécialisés.

Quatre des personnes élues pour la première fois cette année sont des femmes, tandis que l'actrice noire Whoopi Goldberg a été réélue.

La réalisatrice Ava DuVernay doit sa notoriété à la série Dans leur regard (When They See Us), retraçant l'histoire vraie de quatre adolescents noirs et d'un jeune latino accusés à tort d'avoir violé une joggeuse à Central Park à la fin des années 1980, et au documentaire Le 13e (The 13th) sur l'incarcération de masse des Noirs aux États-Unis.

L'Académie des Oscars critiquée par le passé

Ce comité, dont le tiers est renouvelé chaque année, représente les différentes branches professionnelles de l'industrie du cinéma et a pour mission de définir les objectifs stratégiques de l'Académie des Oscars.

L'Académie a été vivement critiquée ces dernières années pour son manque de diversité, non seulement parmi ses membres, mais aussi dans le choix de des personnes nominées et gagnantes aux Oscars.

Une campagne #OscarsSoWhite avait ainsi été lancée sur les réseaux sociaux en janvier 2015 lorsque les Oscars avaient récompensé une écrasante majorité de personnes blanches.

Le film Selma, réalisé par Ava DuVernay et retraçant le combat historique mené par Martin Luther King afin d'obtenir le droit de vote pour tous les Américains et Américaines, faisait partie des œuvres en lice cette année-là.

Sélectionné dans la catégorie du meilleur film, il avait dû se contenter de l'Oscar de la meilleure chanson et plusieurs personnes avaient jugé à l'époque que Selma était injustement ignoré.

Son acteur vedette, David Oyelowo, a affirmé la semaine dernière que des membres de l'Académie avaient menacé de nuire à la promotion du film lorsque l'équipe avait arboré des t-shirts I Can't Breathe lors de la première du film en 2014.

Ils entendaient ainsi protester contre la mort d'Eric Garner, un Américain noir asphyxié alors qu'il avait été arrêté par la police, comme George Floyd récemment.