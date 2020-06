Faire du bien, une note à la fois

Rim Elserafi, une Égyptienne maintenant établie à Calgary depuis 2012, aime aider les gens et partager sa joie de vivre surtout grâce à sa musique et son violon.

Avec l’arrivée de la COVID-19, Rim s’est rendu compte que les gens en confinement avaient grand besoin de joie. Et c'était autant vrai à son travail, où elle est pharmacienne, que dans sa communauté.

Je suis musulmane et nous célébrons le Aïd al-Fitr à la fin du ramadan et cette année on n’a pas pu se réunir à cause de la COVID-19. Cette célébration est vraiment importante pour nous puisque je suis mère monoparentale et ma famille est loin, confie Rim. On se réunit tous, entre amis, pour célébrer, mais cette année, on ne pouvait pas. Alors, j’ai pris mon violon et j’ai joué ma musique avec mes deux filles, Salma et Sara, qui m’ont filmée. C’était à Eau Clair, au bord de la rivière. Puis on a partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. On voulait transmettre à tout le monde que malgré tout, il y a de la joie dans la vie.

Et la vidéo fut un succès! Près de 8000 personnes l'ont vue, l’ont partagée et l’ont commentée, en remerciant Rim de leur avoir fait du bien et leur avoir redonné le sourire aux lèvres.

De gauche à droite : Sara (15 ans), Rim et Salma (17 ans) Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Le violon a toujours été une source de joie pour Rim. Lors des moments difficiles qu’elle a vécus - une séparation, devenir mère monoparentale, l’immigration au Canada et l’adaptation - le violon l’a toujours aidée à poursuivre ses rêves et à lui donner espoir.

Le violon c’est une façon de m’exprimer, c’est aussi une évasion de la vie et des sentiments négatifs. Rim Elserafi, violoniste

Près du coeur...

Alors qu'elle était toute petite, son père les a encouragés, elle et son frère, à faire du sports et de la musique. Son frère est maintenant un des chefs de l’Orchestre symphonique du Caire.

Rim et son professeur de violon, Renato Borghese, lorsqu'elle a commencé ses cours de violon à l'âge de 7 ans. Photo : Courtoisie Rim Elserafi

Pour Rim c’était plus une passion qu'une vocation. Elle a commencé à l’âge de 7 ans, en Égypte, dans un contexte plus académique.

On m’a donné le choix entre le violon et le piano et j’ai choisi le violon, parce que quand je le joue, c’est plus près de mon coeur, ça fait partie de moi et de qui je suis. Le violon me transporte dans un autre monde, ça me fait du bien, je sens la joie. Rim Elserafi

Non seulement jouer du violon lui procure du bien-être et de la joie, mais ça lui a aussi ouvert la porte à plusieurs occasions comme celle de jouer devant le pape Jean-Paul II.

Rim Elserafi avait 18 ans lorsqu'elle a joué en concert devant le pape Jean-Paul II. Photo : Courtoisie Rim Elserafi

Quand j’avais 18 ans, j'ai rencontré le pape Jean-Paul II, raconte Rim. C'était une expérience extraordinaire! On a joué un concert devant lui. Je faisais partie de l'Orchestre des jeunes de la Méditerranée. C'était un orchestre qui donnait un message de paix pour les pays de la Méditerranée, c’est pour ça qu’on était invités à jouer devant le pape.

Le violon lui a aussi donné confiance et courage pour s’exprimer devant public, des atouts qui lui serviront plus tard…

Trois langues, d’autres expériences...

Rim parle trois langues : l’arabe, le français et l’anglais. Elle a fait plusieurs certificats pour approfondir la langue française en Normandie, en France.

Rim, devenue pharmacienne, déménage ensuite en Oman, un pays voisin de l’Arabie Saoudite, et y passe 11 ans. Elle est approchée par l'Ambassade française de l’Oman pour être l'interprète du président de France de l’époque, Nicolas Sarkozy, en février 2009. Une expérience incroyable pour Rim qui se retrouve dans les médias nationaux du pays.

Rim Elserafi a aussi été interprète pour le maire de Paris, Bertrand Delanoë, en mars 2009. Photo : Courtoisie Rim Elserafi

Reconnaissante d'avoir pu vivre ces moments importants, Rim voit plus loin pour elle et ses filles; elle veut aller au Canada, pour un avenir meilleur. Les trois déménagent en 2012 à Calgary.

Ce qui était le plus important c’était l’avenir de mes filles. Moi je peux me débrouiller. Si ce n’est pas mon métier de pharmacienne, je peux me servir de mes trois langues, et si ce n’est pas ça et bien j’ai le violon. Mais je voulais vraiment leur offrir un avenir plus brillant. Rim Elserafi

Du classique au populaire, à la musique arabe, Rim Elserafi tentera de vous faire sourire avec différentes mélodies jouées au violon. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Malgré les temps difficiles entourant son déménagement au Canada, Rim a toujours trouvé un réconfort dans son violon. Elle s'est trouvé un emploi dans une pharmacie et est maintenant bien établie. Elle joue de son violon, qui la suit depuis toujours, dans un orchestre classique à Calgary et participe à des festivals. Et qui sait, vous pourrez peut-être la croiser et avoir la chance de l'entendre dans les rues de Calgary, cet été!

Voici un petit aperçu de Rim Elserafi au violon. Les images d'elle en concert ont été filmées par ses filles, Salma et Sara Ashour.