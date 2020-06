Les visites bientôt autorisées à nouveau dans les foyers de soins en Nouvelle-Écosse

Les autorités de la Nouvelle-Écosse ont annoncé cet assouplissement des mesures sanitaires ce mercredi, alors qu'on ne recense plus aucun patient infecté par la COVID-19 dans les foyers de soins de la province.

Les visites devront toutefois se dérouler à l'extérieur des établissements et les visiteurs devront se tenir à deux mètres à distance des résidents.

En point de presse, le premier ministre Stephen McNeil a reconnu que la pandémie avait été difficile pour tous, mais surtout pour les aînés dans les foyers de soins infirmiers et les résidents des foyers pour personnes handicapées .

Le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la province, a quant à lui ajouté que les visites en plein air sont une façon de réunir les résidents avec leurs amis et leurs familles en toute sécurité .

Un soulagement pour les familles de résidents

Pour Beverley Devlin, dont la mère de 89 ans vit dans une maison de soins, cette nouvelle a un effet de soulagement .

En entrevue avec CBC, Mme Devlin a raconté que même si sa mère n'a pas attrapé la COVID-19, elle a tout de même souffert du manque de contact avec ses proches.

À un certain moment, [le personnel] m'a appelée pour me dire que ma mère ne voulait plus manger ni boire parce qu’elle s’ennuyait de la famille.

Beverley Devlin dit qu'elle avait l'habitude de rendre visite à sa mère six jours par semaine.

Chaque établissement de soins de longue durée et foyer pour personnes handicapées communiquera directement avec les résidents et leurs familles pour prévoir les visites.