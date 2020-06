Pompiers et policiers absorbent une part grandissante des budgets municipaux en C.-B.

La part du budget des municipalités consacré aux services de police et aux services d’incendie a augmenté dans 90 % des villes de plus de 20 000 habitants en Colombie-Britannique, depuis 15 ans.

Environ 2,2 milliards de dollars ont été dépensés par l’ensemble des administrations locales de la province pour ces services en 2018, constituant 25,1 % de leur budget total.

C’est une augmentation notable par rapport à 2005, alors que les municipalités ont dépensé en tout 1,1 milliard de dollars pour la police et les pompiers, ce qui constituait 21 % de leur budget.

Parmi les 33 municipalités de plus de 20 000 habitants que compte la Colombie-Britannique, 30 ont vu une hausse de la part de leur budget consacré à ces services de protection , la part du lion revenant au service de police.

Le terme service de protection - utilisé dans les statistiques locales et gouvernementales - inclut pompiers et forces de l’ordre.

Le criminologue Rob Gordon, de l’Université Simon Fraser, explique qu’il y a plusieurs raisons à ces augmentations : nouvel équipement, nouvelles conventions collectives, création de divisions spécialisées au sein des départements, ainsi que l’absence de fusionnement des différents services de police municipaux dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser.

L’ensemble de ces facteurs, note-t-il, rend la réduction du budget de la police plus facile à dire qu’à faire.

Réduire le budget de la police

L’appel à couper le financement des forces de l’ordre a gagné en popularité dans la foulée de la mort de George Floyd aux mains de policiers le mois dernier à Minneapolis, dans l’État du Minnesota.

Toutefois, en Colombie-Britannique, les municipalités ne peuvent pas modifier à loisir le budget de la police après la fin avril, lorsqu’il est négocié dans le cadre du budget municipal.

Rien dans la loi provinciale sur la police ne donne aux conseils municipaux le pouvoir d’ordonner aux conseils d’administration des forces policières, qui agissent en quelque sorte comme barrière entre les conseillers et les policiers, d’effectuer des changements budgétaires dans les 12 mois suivant l’adoption du budget.

C’est une règle qui existe pour réduire les risques d’ingérence des politiciens municipaux dans la gestion de leur service de police, affirme la conseillère de Delta Lois Jackson, qui a présidé le conseil d’administration du Service de police de Delta pendant les 19 années où elle était mairesse de cette ville située au sud de Vancouver.

Mais c’est un équilibre délicat parce que bien sûr, les contribuables paient la facture , dit-elle.

Selon elle, le fait que plus de 31 % du budget de Delta aille aux policiers et aux pompiers – le quatrième taux le plus élevé dans la province – est cependant acceptable.

D’autres changements possibles

En dehors de la période d’adoption du budget, les politiciens locaux ont toutefois un certain pouvoir pour amener des changements au sein des services de police.

À titre d'exemple, une motion présentée par la mairesse de Victoria, Lisa Helps, et adoptée par le conseil d'administration du Service de police de Victoria, donne le pouvoir à un groupe : le comité sur la diversité au sein de la police dans le Grand Victoria, d’effectuer des recherches sur la proportion de policiers issus de minorités visibles, ainsi que de proposer des idées pour améliorer le service de police et la formation des agents.

Lisa Helps croit toutefois que le meilleur moment pour aborder le financement des forces de l’ordre est lors des discussions bisannuelles sur le budget, qui se tiennent en automne et en hiver.

Elle ajoute que si les villes de la Colombie-Britannique sont prêtes à transférer une partie des fonds dédiés aux policiers, une responsabilité municipale, vers, par exemple, plus de soutien en santé mentale, une responsabilité provinciale, un appui des autres niveaux de gouvernements sera nécessaire.

On aura besoin qu’un nouveau type de cadre fiscal soit mis en place pour être en mesure d’accomplir ce que désirent les personnes qui appellent à une baisse du financement de la police, affirme Lisa Helps.

D’après un texte de Justin McElroy