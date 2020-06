Des camps pédagogiques à travers l’Abitibi-Témiscamingue

Cette mesure, annoncée par le gouvernement du Québec, a été offerte à tous les adolescents qui ont des difficultés d’apprentissage, puisque les écoles n’ont pas été rouvertes.

La gestion des camps pédagogiques revient toutefois aux commissions scolaires.

Au Témiscamingue, près d’une quarantaine d’élèves sont inscrits aux camps pédagogiques à travers les quatre écoles secondaires, dont 14 à l’École Gilbert-Théberge de Témiscaming. Ces élèves ont été ciblés par les enseignements.

[Nous avons ciblé] certains élèves qui avaient un peu plus de difficultés à distance et qui déjà, avant la fermeture des écoles, avaient des difficultés. Certains profs vont travailler en individuel avec l’élève selon ses besoins, questionnements, selon les notions qui n’ont pas été bien comprises par les élèves , explique la directrice générale, Josée Gauvreau.

Pendant deux semaines, ces élèves se rendent en classe par petits groupes où ils passent toute la journée.

Le scénario est semblable à Rouyn-Noranda, mais pour des périodes de deux heures par jour. 40 élèves participent aux camps pédagogiques. Des notions de français, mathématiques, sciences et univers social sont travaillées.

Un camp pédagogique réinventé

À la Commission scolaire Harricana, la formule de camps pédagogiques n’a pas été retenue, notamment en raison du manque de ressources humaines disponibles du secondaire qui prêtent actuellement main-forte au primaire.

Pour répondre aux besoins d’une centaine d’élèves des deux écoles secondaires, les directions ont mis en place une bonification de l’accompagnement, cette fois en présentiel, selon des horaires bien établis.

Nous on s’est dit, on n’offre pas un temps plein à nos élèves, mais on offre un service qu’on juge de qualité, parce que c’est plus personnalisé, ça répond aux besoins vulnérables, en difficulté, en échec et qui n’ont pas de moyen de communication autre que le téléphone , assure la directrice générale de l’école secondaire Natagan, Nancy Létourneau.

À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois, l'école secondaire Le Tremplin de Malartic offrira un camp pédagogique. 45 élèves y sont inscrits.

Les commissions scolaires à travers le Québec étaient libres d’offrir ou non cette option aux élèves.