Une cinquantaine d'enseignants manifestent devant le Cégep de Rimouski

Le Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Rimouski (SEECR) dénonce le blocage à la table de négociation de la part du Comité patronal de négociation des collèges. Pour faire valoir leur point de vue, une cinquantaine d'enseignants ont manifesté mercredi après-midi devant le Cégep de Rimouski.

La convention collective des enseignants affiliés à la Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC-CSQ), dont font partie ceux de Rimouski, est échue depuis le 31 mars.

Des enseignants manifestent devant le cégep de Rimouski pour que les pourparlers débloquent à la table des négociations. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Selon le syndicat, l'attitude du gouvernement à la table des négociations est perçue comme un manque de respect pour le corps enseignant qui s'est rapidement adapté à l'enseignement à distance pour permettre aux étudiants de terminer leur session, malgré la pandémie.

Les enseignants déplorent que le Conseil du trésor n'ait réservé qu'une somme de 800 000 dollars pour répondre à leurs demandes.

Le responsable de la coordination et des pratiques syndicales pour le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski, Alain Dion, estime que présentement, à la table des négociations, la partie patronale, le comité patronal des négociations des collègues manque de respect envers les profs de la FECFédération des enseignantes et enseignants de Cégep .

Eux autres ne veulent pas déposer leur cahier de demandes priorisées. Nous, on a fait le travail. On a fait le travail de bonne foi. On s'est engagés dans des négociations périlleuses. Alain Dion, responsable de la coordination et des pratiques syndicales pour le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski

Le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de Rimouski représente 280 enseignantes et enseignants.

D'après les informations d'Isabelle Damphousse