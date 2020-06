Parcs Ontario annonce la réouverture de ses plages et de ses terrains de camping

Le gouvernement de l'Ontario annonce la réouverture progressive des plages et des terrains de camping dans les parcs provinciaux à compter de vendredi dans le cadre de sa deuxième étape du déconfinement.

Cela exclut donc 10 régions du sud de la province.

Plan de réouverture de Parcs Ontario 12 juin : les plages commenceront à rouvrir au public après un nettoyage et une analyse des eaux. 15 juin : les personnes inscrites cette année au Programme de réservation d’emplacements de camping saisonniers de Parcs Ontario auront accès à leurs emplacements de camping. 22 juin : les autres terrains de camping rouvriront graduellement dans les parcs provinciaux, ainsi que les toilettes, les robinets d’eau potable et les installations sanitaires pour roulottes.

Les hébergements avec toiture, tels que les yourtes et les cabanes, rouvriront progressivement dans les prochaines semaines. Situation similaire pour les magasins et services de location des parcs, les centres d’accueil, les aires de jeux et les terrains de sport.

Certaines installations, comme les douches, les laveries, les campings de groupe, la location d’abris de pique-nique et les piscines, resteront fermées toute la saison en 2020.