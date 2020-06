Aide fédérale : un bon début pour les PME de l'Est-du-Québec

L'argent provenant du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR) sera versé aux Sociétés d'aide au développement des collectivités (SADC) de chaque région, qui seront chargées de le distribuer aux entreprises qui en feront la demande.

Le directeur général de la SADCSociété d'aide au développement des collectivités de Gaspé, Dave Lavoie, explique que cette enveloppe vise à soutenir les PMEpetite et moyenne entreprise qui n'ont pas pu profiter des programmes fédéraux annoncés jusqu'à présent.

Chaque SADCSociété d'aide au développement des collectivités recevra ainsi 1,59 million de dollars à répartir principalement en prêts pouvant allant jusqu'à 40 000 $ par entreprise. De ce montant, une tranche d'environ 91 000 $ pourra être versée aux entreprises sous forme de subventions non remboursables pour de l'aide technique, comme la création d'un site web ou l'installation de nouvelles technologies pour le commerce en ligne, par exemple.

C'est sûr et certain qu'il faut les rembourser un jour ces prêts-là, mais présentement ce sont des prêts à 0 % d'intérêt ou à un niveau d'intérêt très bas. Dave Lavoie, directeur général de la SADC de Gaspé

Ça permet de payer les frais fixes et on croit que les jours seront meilleurs au cours des prochains mois et des prochaines années donc les entreprises qui étaient rentables avant la crise devraient être en mesure de rembourser ces prêts sur cinq ans , avance M. Lavoie.

Répartition de l'aide du FARRFonds d'aide et de relance régionale dans l'Est-du-Québec Côte-Nord (3 SADC Société d'aide au développement des collectivités ) : 3 179 103 $

) : 3 179 103 $ Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (5 SADC Société d'aide au développement des collectivités ) : 5 298 505 $

) : 5 298 505 $ Bas-Saint-Laurent (8 SADC Société d'aide au développement des collectivités ) : 8 477 608 $

La directrice de la SADCSociété d'aide au développement des collectivités Manicouagan, Suzie-Michelle Perron, abonde dans le même sens, bien qu'elle dise comprendre les entrepreneurs qui auraient préféré recevoir une subvention non remboursable.

Pour une entreprise qui emprunte 40 000 $, il y a un 10 000 $ qui peut lui être offert à la fin et [elle a] deux ans pour le rembourser, c'est un prêt très, très avantageux. Et malheureusement, des subventions non remboursables, ça a un impact sur les budgets du gouvernement. Tout l'argent qui est donné, quelqu'un va payer pour , souligne Mme Perron.

Le directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette, Jonathan Laterreur, est de ceux qui auraient préféré une aide directe.

C'est majoritairement positif, c'est sûr , reconnaît-il néanmoins.

On aurait préféré obtenir des aides directes, surtout pour certains secteurs. Je pense en particulier aux tenanciers de bar qui n'ont pas encore de nouvelles du tout, ce qui est insupportable. Jonathan Laterreur, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette

M. Laterreur encourage d'ailleurs fortement les entrepreneurs à se prévaloir rapidement des subventions pour l'aide technique, notamment pour se doter d'un site web transactionnel.

Un bon début

Dave Lavoie admet que cette enveloppe pourrait ne pas répondre à tous les besoins des entrepreneurs, mais assure qu'Ottawa se montre ouvert à bonifier le programme au besoin.

Il se pourrait que ce ne soit pas suffisant. Il y a beaucoup de demandes, en particulier du côté de la Haute-Gaspésie où on dépasserait très, très prochainement le montant alloué de ce côté. Si on voit que les demandes n'ont pas de réponses, on nous a dit qu'on aurait de l'écoute pour des demandes supplémentaires , affirme-t-il.

En plus des prêts, des subventions non remboursables sont aussi offertes pour de l'aide technique, notamment pour favoriser le commerce en ligne. Photo : iStock

En Gaspésie et aux Îles, une trentaine de demandes ont déjà été soumises, selon M. Lavoie, ce qui représente un total d'environ un million de dollars.

Sur la Côte-Nord, près d'une vingtaine d'entreprises ont également soumis une demande, selon Mme Perron.

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Manicouagan, Marcel Furlong, s'interroge lui aussi à savoir si l'aide annoncée suffira, mais croit qu'il s'agit d'un bon début.

Est-ce que c'est assez pour la Manicouagan si on ajoute tous les autres fonds pour les entreprises? Peut-être que oui, peut-être que non. On ne sait pas non plus si une SADCSociété d'aide au développement des collectivités ne réussit pas à passer tout son million, est-ce qu'elle peut transmettre les fonds à une autre SADCSociété d'aide au développement des collectivités de la Côte-Nord? Si c'est une possibilité, ça pourrait aider , avance-t-il.

C'est une très bonne nouvelle pour venir en aide à toutes les entreprises qui ne pouvaient pas se qualifier aux autres formes de prêts. Je pense qu'il y a une offre assez diversifiée pour satisfaire tout le monde. Marcel Furlong, préfet de la MRC Manicouagan

Mme Perron estime par ailleurs qu'il est équitable de répartir l'argent en montants égaux pour chaque SADCSociété d'aide au développement des collectivités de la province.

On ne regarde pas la grosseur de la population ou le genre d'entreprises, on y va vraiment par SADCSociété d'aide au développement des collectivités et je trouve que c'est équitable de cette façon-là. C'est sûr que sur la Côte-Nord, on a seulement trois SADCSociété d'aide au développement des collectivités pour couvrir quand même un grand territoire. Ça aurait pu être fait autrement et peut-être qu'on aurait eu moins de sous , souligne-t-elle.

De son côté, M Lavoie indique qu'il aurait été pertinent d'inclure dans le FARRFonds d'aide à la relance régionale une aide pour l'achat d'équipements liés aux mesures sanitaires imposées en raison de la pandémie.

Je pense entre autres aux entreprises de restauration, il y a beaucoup de moyens à mettre en place donc ce sont des coûts assez importants, surtout quand les revenus ne sont pas à la même hauteur qu'à l'habitude. On ne peut pas soutenir ça présentement, mais je sais que d'autres programmes s'en viennent , précise-t-il.

Avec les informations d'Alexie André Bélisle