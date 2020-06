Possibilités de tornade au Témiscamingue et veille d'orages violents sur la région

Il y a même un faible risque de tornade sur le sud du Témiscamingue, confirme André Cantin, météorologue à Environnement Canada.

Il y a une masse d'air chaud humide qui remonte du sud, des restes de Cristobal, la tempête tropicale, qui remontent vers la Baie-James, et au sud, cette masse d'air chaud nous amène de l'air très humide et instable, qui pourrait produire des cellules orageuses , précise-t-il.

Des cellules orageuses violentes pourraient donner des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h et des précipitations fortes pouvant causer une crue soudaine.

Il y a de faibles chances que l'une de ces cellules orageuses produise une tornade. Les conditions sont quand même un peu plus favorables qu'habituellement, donc ce sera à surveiller. André Cantin, météorologue

Le météorologue précise que le faible risque de tornade risque plus de frapper le sud du Témiscamingue et la réserve faunique La Vérendrye, par exemple.