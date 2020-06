L’Alberta dévoile des lignes directrices pour un futur retour en classe

Depuis le début mai, la province préparetrois scénarios en fonction de la progression du nombre de cas actifs de la COVID-19. Seulement un scénario impliquait de continuer l’école à la maison, un scénario qui est de moins en moins probable, croit la ministre Adriana LaGrange.

La décision définitive pour la rentrée sera connue d’ici la fin du mois de juillet. Le retour à l'école pourrait être différent entre les communautés, a indiqué la ministre de l’Éducation Adriana LaGrande. Cela dépendra du nombre de cas actifs dans chaque région. Les conseils scolaires n’auront pas leur mot à dire sur la décision.

Nous savons tous que les enfants apprennent mieux quand ils sont en classe avec leurs professeurs et leurs pairs. Adriana LaGrange, ministre de l’Éducation

Des lignes directrices, développées pour les écoles et les parents pour assurer que l’environnement soit sécuritaire pour les enfants, ont été dévoilées mercredi pour chaque scénario.

Le nombre de décès n'a pas augmenté mercredi en Alberta, il est toujours à 151. Photo : Radio-Canada

Pour celui où le retour en classe serait en personne, les élèves devront se désinfecter les mains en entrant et sortant de l’école. Le nettoyage dans l’école sera rehaussé. Le plus souvent possible, il sera encouragé de garder une distance de deux mètres entre les élèves et le personnel. Le port du masque ne sera pas obligatoire pour la rentrée, cependant le personnel et les élèves devront passer des examens réguliers pour vérifier leur état de santé. Il faudra par ailleurs éviter de partager de matériel et d’équipements entre les élèves.

Dans le deuxième scénario, les enfants ne retourneraient que partiellement à l’école en septembre, mais avec des mesures sanitaires plus intenses. Par exemple, les classes auraient un maximum de 15 enfants.

Un changement d’un scénario à un autre pourrait survenir avec un court préavis. Le gouvernement demande donc aux conseils scolaires de se préparer à cette éventualité.

La province avait ordonné la suspension des cours dans toutes les écoles et universités de la province, en plus de la fermeture des garderies le 15 mars dernier.

La situation du 10 juin

Aucun décès n’a été enregistré dans la province dans les dernières 24 heures. Le total reste donc à 151. La médecin hygiéniste en chef, Deena Hinshaw, a annoncé 47 nouveaux cas de la COVID-19 dans la province mercredi. En ce qui concerne les cas actifs, elle note une hausse de 15 cas actifs de plus qu’hier, pour un total de 371.

La Dre Hinshaw a par ailleurs annoncé un nouveau foyer d’éclosion à l’Hôpital de l’Alberta à Edmonton. Quatre employés d'une unité ont été contaminés, mais aucun patient n’a été touché.