Dossier Flynn : le département de la Justice accusé d'« abus de pouvoir flagrant »

En décidant de laisser tomber les accusations contre l'ancien collaborateur du président Trump, le département de la Justice a commis des erreurs de droit et de faits inexplicables et élémentaires , estime l'avocat et ancien juge fédéral John Gleeson, nommé conseiller par le juge Emmet Sullivan pour argumenter contre la demande du département.

Le mois dernier, dans un geste exceptionnel et contesté, le département dirigé par le procureur général William Barr a laissé tomber les accusations de parjure desquelles l'ex-collaborateur du président avait pourtant plaidé coupable à deux reprises, avant de se rétracter.

La justice doit tenir compte du fait que l'accusé a reconnu sa culpabilité, soutient Me Gleeson dans un mémoire de 73 pages présenté mercredi.

Le juriste ne se contente pas de réfuter les arguments avancés par les procureurs, mais dénonce aussi un abus de pouvoir flagrant .

Le gouvernement a adopté une conduite très irrégulière au profit d'un allié politique du président. John Gleeson, avocat et ancien juge fédéral américain

Le département de la Justice a contredit ses affirmations antérieures dans le dossier en plus d'adopter une position en contradiction avec des décisions prises par le passé dans des causes similaires, affirme Me Gleeson.

Le département de William Barr a traité cette affaire comme aucune autre et, ce faisant, a sapé la confiance du public dans l'État de droit , poursuit l'ancien magistrat.

L'avocat estime que Michael Flynn s'est également parjuré devant la cour en revenant sur ses aveux, mais ne recommande pas qu'il soit accusé d'outrage au tribunal. Le juge devrait plutôt en tenir compte dans sa sentence, plaide-t-il.

Accusé d'avoir menti au FBI au sujet de ses conversations avec l’ambassadeur de la Russie à Washington Sergueï Kisliak, peu avant l'entrée en fonction du président Donald Trump, Michael Flynn avait reconnu sa culpabilité en cour fédérale en décembre 2017, puis, l'année suivante, au cours d'une audition sur sentence qui avait avorté.

Le lieutenant-général à la retraite a cherché à retirer sa reconnaissance de culpabilité en début d'année, ses nouveaux avocats le présentant comme la victime d'un complot partisan.

Le juge Sullivan a prévu de tenir une audience sur la requête du département de la Justice le 16 juillet.

Le dossier Flynn est l'une des causes les plus importantes à avoir découlé de l'enquête sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016 et d'une éventuelle coordination entre Moscou et le camp Trump.

La décision du juge Sullivan en appel

Le jugement d'Emmet Sullivan n'est pas encore rendu que le processus est déjà mis en cause.

Les avocats de Michael Flynn ainsi que le département de la Justice contestent ainsi devant les tribunaux sa décision d'examiner la requête au lieu d'y avoir acquiescé immédiatement, et accusent le magistrat d'abus de pouvoir.

Le juge Sullivan avait décidé de mettre en veilleuse la demande, le temps d'entendre des groupes externes sur la question et de nommer un juriste qui offrirait une contrepartie légale.

Des juges de la cour d'appel du District de Columbia doivent entendre la cause vendredi.

Le département de la Justice argue que le FBI, pourtant sous sa responsabilité, ne menait aucune enquête légitime lorsque Michael Flynn a menti à ses enquêteurs.

La requête du département devant le juge Sullivan avait amené un des procureurs chargés du dossier à s'en retirer.

Le président Trump, lui, avait applaudi à l'initiative du département de la Justice, qualifiant même d' ordures les responsables de la poursuite intentée contre Michael Flynn.

Ce dernier plaide maintenant ne pas avoir menti au FBI, et prétexte ne pas se souvenir de la teneur des discussions avec l'ambassadeur russe de l'époque.

Des documents déclassifiés récemment ont confirmé que celles-ci portaient notamment sur les sanctions imposées par l'administration Obama après l'ingérence de la Russie dans la présidentielle de 2016. Michael Flynn incitait Moscou à ne pas s'engager dans des représailles.

En février 2017, le président Trump l'avait congédié de son poste de conseiller à la sécurité nationale pour avoir menti au vice-président Mike Pence au sujet de ses discussions avec le diplomate russe, trois semaines seulement après sa nomination.