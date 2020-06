C'est ce que confirme Jean Simard, président de l'Association de l'aluminium du Canada. Vendredi dernier, l'agence Reuters rapportait que la Bourse des métaux de Londres, la London Metal Exchange (LME), étudiait une façon de fournir une plateforme d'échange que les acheteurs pourront utiliser pour se procurer de l'aluminium avec une faible empreinte en carbone .

Rio Tinto a déjà sa certification d'aluminium vert, un aluminium produit à partir de l'hydroélectricité plutôt que des énergies fossiles comme c'est majoritairement le cas en Chine ou au Moyen-Orient. Jean Simard croit qu'il s'agit d'une façon de tester le marché pour ce produit qui devrait se vendre plus cher à la LMELondon Metal Exchange .

Selon lui, la demande pour ce type de produits est en nette augmentation, un avantage pour Rio Tinto et les autres alumineries québécoises.

Ce que ça veut dire si on met ça dans un plus vaste horizon, c’est qu’on s’en va vers une accélération de la décarbonisation de la planète, surtout au sortir de la COVID-19 parce que les habitudes changent. Les gens vont être beaucoup plus en demande auprès des gouvernements pour modifier les façons de faire dans leur comportement de consommateur. Il y a comme un seuil de sensibilité qui vient d’être franchi avec la crise , analyse-t-il.

Rappelons que les usines québécoises de Rio Tinto avaient été les premières au monde à obtenir une certification de l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Mais depuis, d’autres multinationales ont emboîté le pas. Également, Rio Tinto et Alcoa travaillent conjointement dans le projet Elysis, qui vise à produire de l'aluminium sans aucune émission de carbone.

Des craintes de protectionnisme

Aux États-Unis, la menace d'un retour aux tarifs douaniers sur l'aluminium canadien refait surface en dépit de l'entente de libre-échange qui les a abolis.

Une association de producteurs d'aluminium financée par la multinationale Glencore exerce des pressions sur Washington pour un retour des pénalités sur l'aluminium canadien. Bien que cette proposition n'obtienne pas l'appui de la majorité des producteurs américains, Jean Simard croit qu'il faut être vigilant.

Je vous avouerai que je trouve ça assez radical comme approche et vraiment inacceptable et malheureux. On espère que l'administration américaine ne sombrera pas dans une nouvelle volée protectionniste en répondant de façon affirmative aux représentations , a-t-il avancé.

Le nouvel accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique (ACEUM) a aboli les pénalités de 10 % imposées par l'administration Trump sur l'aluminium canadien.