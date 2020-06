Le CISSS propose 3 semaines de vacances pour les professionnels, peu importe l’ancienneté

Les négociations se poursuivent entre le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, le Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais (SPSO), l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et de services sociaux (APTS Outaouais), et le Syndicat des travailleuses et travailleurs de la santé et de services sociaux de l’Outaouais (STTSSSO).

Aucune décision finale n’a encore été prise. La semaine dernière, ces trois syndicats avaient manifesté leur mécontentement face à la possibilité que seulement la moitié des salariés puissent bénéficier d’une pause de trois semaines cet été.

La quatrième semaine de congé que plusieurs centaines d’employés auraient demandée serait toutefois refusée, toujours selon les syndicats. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais aurait d’ailleurs demandé la collaboration des représentants syndicaux pour convaincre leurs membres d’annuler volontairement cette quatrième semaine de vacances estivales.

Les employés pourraient devoir se déplacer dans un autre établissement de l’Outaouais pour cette quatrième semaine, afin de combler des besoins de personnel.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux pourrait appliquer l’arrêté ministériel mis en place dans la foulée de la COVID-19 et annuler cette semaine de vacances additionnelle, notamment pour être en mesure de maintenir un bassin de main-d’œuvre apte à aller prêter main-forte dans la grande région de Montréal ou ailleurs au besoin.

Pour le président du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , Patrick Guay, cette proposition est inadmissible. L’annulation des quatrième et des cinquième semaines de vacances toucherait 350 des 10 000 employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, soit une centaine de membres par syndicat et une quarantaine de cadres , a-t-il avancé.

Les trois syndicats demandent au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais d’obtenir des données plus précises, mais ils craignent de voir les membres les plus anciens être les plus touchés par ces annulations.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a refusé de confirmer ces informations et a simplement répondu par courriel à Radio-Canada que les discussions se poursuivent avec les syndicats et qu’aucune décision n’a été confirmée .

Avec les informations de Laurie Trudel