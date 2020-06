Les SADC se partagent plus de 6 M$ pour aider les entreprises de la région

Les six Sociétés d’aide au développement des collectivités (SADC) de l’Abitibi-Témiscamingue se partagent 6,3 millions de dollars pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises de la région.

Les SADC d’Abitibi-Ouest, Barraute-Senneterre-Quévillon, de la Vallée-de-l’Or, de Rouyn-Noranda, du Témiscamingue et Harricana reçoivent chacune un peu plus d’un million de dollars dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

La présidente de la SADC de Rouyn-Noranda, Line St-Amour, explique que le fonds vient en aide aux entreprises qui n’ont pas bénéficié d’autres subventions du gouvernement fédéral.

Tu as de petites entreprises qui ont démarré au mois de novembre et qui ont été obligées de fermer au mois de mars pour la COVID. C’est très dur pour ces petites entreprises-là qui ont souvent investi beaucoup en partant et que là, il n’y a pas de revenu qui entre. Nous on a l’opportunité avec ce fonds-là de faire des prêts entre 5000 et 40 000 $ par entreprise, deux ans sans intérêt , souligne-t-elle.

Un deuxième volet vise à accompagner les entreprises pour créer par exemple des campagnes de publicité pour l’achat local, à engager des consultants en lien avec leurs besoins ou à développer leurs sites web.

Un besoin, selon Line St-Amour. Elle affirme qu’au moment d’offrir un programme de subvention créé par la SADC, le CLD et la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, pour aider les commerces de la ville à se doter d’un site transactionnel, au mois de mai, une quarantaine d’entreprises se sont séparé 90 000 $ en 24 heures.