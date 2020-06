Des polars à dévorer cet été

Cette sélection de livres est présentée en collaboration avec Les libraires  (Nouvelle fenêtre) .

Tempêtes (Nouvelle fenêtre)

Andrée A. Michaud (Québec Amérique)

La couverture du livre Tempêtes, d'Andrée A. Michaud Photo : Québec Amérique

« Une montagne, deux versants, deux saisons, deux tempêtes sources de terreur et de folie… En mars, Marie s’installe dans un chalet isolé dont elle vient d’hériter, ignorant que les blizzards printaniers peuvent être terrifiants, surtout quand l’électricité devient intermittente… L’été suivant, Ric arrive au camping afin de compléter le roman inachevé d’un ami qui s’est suicidé. Ce sont les orages quotidiens qui chamboulent la vie. Mais, quelles que soient les circonstances, le grondement de la montagne devient hantise et bientôt des cadavres apparaissent pendant que les deux récits se rejoignent. Comme Marie et Ric, très vite on ne sait plus où est la limite entre réalité et hallucinations. Un récit sombre porté par une écriture magnifique. »

André Bernier, librairie L’Option (La Pocatière)

On tue… (Nouvelle fenêtre)

Jean-Jacques Pelletier (Alire)

La couverture du livre On tue..., de Jean-Jacques Pelletier Photo : Alire

« L’inspecteur Dufaux est de retour dans ce roman au parfum d’actualité. Cette fois, son équipe et lui doivent résoudre une série de meurtres étranges, dans lesquels le tueur semble vouloir faire la leçon. Pelletier explore les aspects les plus troublants de la société, et c’est ce qui rend cette lecture aussi compulsive. Ici, il remet en question la moralité des moyens dans un combat dont la vertu n’est pourtant pas à démontrer. Le lecteur est alors tiraillé en tant que témoin extérieur. Comme toujours, Pelletier réussit à mettre en scène, en filigrane, le discours des médias. Le génie de l’auteur est de ne jamais perdre le fil de son récit tout en nous donnant matière à réflexion. Sordide, peut-être, mais aussi remarquable. »

Jérôme Vermette, librairie La Liberté (Québec)

Surface (Nouvelle fenêtre)

Olivier Norek (Michel Lafon)

La couverture du livre Surface, d'Olivier Norek Photo : Michel Lafon

« Blessée à la suite d’une intervention policière, Noémie Chastain, capitaine des Stups de Paris, est envoyée dans l’Aveyron parce que son apparence physique en incommode plus d’un et pour se refaire une santé psychologique. Au moment où elle se sent prête à retourner à Paris, un corps remonte à la surface d’un lac. Son instinct d’enquêtrice va la pousser à déterrer une histoire vieille d’au moins 25 ans qui réveille ainsi de vieux fantômes. Olivier Norek mène d'une main de maître un thriller rythmé, sans temps morts ni scènes sanglantes. On a de la sympathie pour ses personnages forts, attachants et humains. Noémie, puissante et fragile à la fois, qui refuse son nouvel état physique, attire la sympathie du lecteur. Un cold case intense et efficace. »

Marc Alexandre Trudel, librairie L’Intrigue (Saint-Hyacinthe)

La mort de Mrs. Westaway (Nouvelle fenêtre)

Ruth Ware (Fleuve, traduction d'Héloïse Esquie)

La couverture du livre La mort de Mrs. Westaway, de Ruth Ware Photo : Fleuve noir