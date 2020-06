Les organismes communautaires souhaitent un allègement de la reddition de comptes

Pour le CROC-AT, les exigences administratives requises pour justifier les demandes d’aide gouvernementale sont exagérées.

Au moment où les organismes ont exprimé leurs besoins, un formulaire de reddition de comptes était sur la table, très simple , affirme Marie-Ève Duclos, coordonnatrice du CROC-AT.

Toutefois, cette semaine, en Abitibi-Témiscamingue, les organismes qui ont bénéficié du fonds d’urgence ont reçu un nouveau formulaire, qui demande quant à lui beaucoup plus d’informations.

C’est beaucoup plus de travail, ce qui complexifie largement le travail des organismes, pour des sommes souvent d’aussi peu que 500 $, 1000 $, 2000 $ , dénonce Mme Duclos.

Pour le CROC-AT, il s’agit d’une situation contradictoire : d’une part, il s’agit d’argent qui a été distribué parce que les organismes font face à des défis avec la crise sanitaire actuelle, mais d’autre part, on exige des redditions de comptes plus complexes, pour de plus petits montants et dans des délais très courts.

Face à cette situation, la Coalition des tables régionales d’organismes communautaires (CTROC), dont fait partie le CROC-AT, s’est adressée directement au Conseil du trésor pour demander que la reddition de comptes soit ajoutée à celle qu’ils font régulièrement chaque année. Sinon, ils souhaitent le retour au formulaire original, afin d’alléger les exigences administratives qui pèsent sur les épaules des organismes communautaires.

Au total, ce sont 46 organismes communautaires de la région qui ont bénéficié de l’aide d’urgence gouvernementale, pour des montants allant de 500 $ à 33 000 $.