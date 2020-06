Deux Fransaskoises sélectionnées pour le Forum national des jeunes ambassadeurs

L’organisme Le Français pour l’avenir a dévoilé mercredi les deux ambassadrices de la Saskatchewan pour le Forum national des jeunes ambassadeurs (FNJA) 2020. La Saskatchewan sera représentée par deux Fransaskoises, Vera Gauvin de Moose Jaw et Addison Shyluk de Saskatoon.

En raison de la pandémie de COVID-19, le FNJA se tiendra en ligne cette année pour la première fois de son histoire.

Cette édition Web nous permet d'explorer différents types d'activités que celles qui sont habituellement organisées lors des rassemblements physiques. Nous profitons de cette occasion pour laisser libre cours à notre imagination et essayer de nouvelles expériences immersives avec nos élèves , explique Geneviève Gobeil, coordonnatrice des programmes pour Le Français pour l’avenir.

De passage à l’émission Point du jour, l’agente au marketing et aux communications pour Le Français pour l’avenir, Maude Duguay, explique que le but du forum est d’aider les jeunes à développer du leadership et de l’initiative.

Maude Duguay ne donne toutefois pas plus de détails sur les activités afin de révéler le programme aux jeunes dont la sélection a été dévoilée aujourd’hui.

Après la semaine du FNJA, les Fransaskoises Vera Gauvin et Addison Shyluk représenteront la francophonie et le bilinguisme dans leurs communautés pour toute l’année jusqu’à l’été prochain.

Cette année, 40 jeunes provenant de dix provinces et territoires participent au Forum national des jeunes ambassadeurs.