La COVID-19 fait 2 nouvelles victimes en Outaouais

La COVID-19 a fait deux nouvelles victimes parmi des bénéficiaires du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond, à Gatineau.

Selon les chiffres publiés par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, 22 des 29 morts attribuables à la COVID-19 dans la région sont survenues dans des milieux de vie pour aînés.

Le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond est le plus touché du lot. Depuis le début de la pandémie, 58 de ses résidents ont été déclarés positifs. De ce nombre, 16 sont morts de la maladie et 16 autres s'en sont remis. Il reste donc 26 cas actifs entre les murs de l'établissement.

Deux autres milieux de vie pour aînés de l'Outaouais sont encore aux prises avec une éclosion active de COVID-19, soit le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain-de-Gatineau et la phase 2 des Résidences de la Gappe, une ressource intermédiaire.

Au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Champlain-de-Gatineau, sept résidents ont contracté la maladie depuis le début de la crise sanitaire. Parmi eux, 1 est mort, 4 sont guéris et 2 combattent toujours le virus.

Pour sa part, la phase 2 des Résidences de la Gappe affiche un total cumulatif de 32 cas confirmés. À ce jour, 5 résidents sont morts, 7 sont rétablis et 21 cas sont encore actifs.

Par ailleurs, l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) n’a fait état que d’un seul nouveau cas confirmé de COVID-19 dans la région, mercredi, pour un total cumulatif de 562. De ce nombre, 389 sont guéris et 144 cas confirmés sont encore actifs.

Dans l’ensemble de la province, 156 infections supplémentaires ont été confirmées, portant le total à 53 341 depuis le début de la pandémie. Le Québec déplore 52 décès supplémentaires, ce qui signifie que 5081 personnes ont succombé au coronavirus depuis que la crise sanitaire a commencé.