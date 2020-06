Engouement pour le bouton de marguerite

Moins salée que la version européenne de la fleur du câprier — un condiment phare de la cuisine méditerranéenne et facilement accessible en épicerie—, la câpre de bouton de la marguerite se faufile de plus belle dans l’assiette des Québécois.

Dégusté fraîchement cueilli, ce petit pois vert à l’enveloppe tigrée est croquant, poivré et légèrement floral avec une délicate amertume en fin de bouche.

C’est vraiment aligné avec la philosophie de la dernière génération de chefs qui préfèrent mettre en valeur les produits locaux que des produits qui ne viennent pas d’ici , explique la cueilleuse Karyne Guillemette, propriétaire de l’entreprise La conserverie sauvage.

C’est un produit accessible qui n’est pas fragile. On en a en abondance, donc pourquoi pas l'utiliser?

Karyne cueille les boutons un par un avant qu’ils ne deviennent des fleurs. Elle s’agenouille dans les champs très tôt le matin et peut compter près d’une heure de travail pour environ de 250 ml de boutons.

C’est un travail exténuant qui vaut un pesant d’or, car un litre de boutons de marguerite fraîchement cueillis peut lui rapporter près de 75 $. Pour un litre de boutons, elle investit cinq heures de travail. Celle qui travaille à temps plein comme représentante pour une compagnie de distribution de produits de la mer cueille surtout par passion.

Je ne le fais pas pour l’argent, mais pour le plaisir que ça me procure d’être en nature , souligne-t-elle.

Karyne travaille tout de même en étroite collaboration avec des restaurants gastronomiques de renom de la région de Québec afin de les fournir en produits sauvages comestibles.

Karyne cueille des boutons de marguerite en compagnie de la cheffe Véronique Arial du restaurant La Goéliche et Judith, une collègue en cuisine.

Disponible en abondance dans les champs du Québec, la marguerite — du bouton à la feuille en passant par les pétales — est considérée par le chef du restaurant Tanière à Québec comme un ingrédient clé de la nouvelle identité culinaire québécoise. François-Emmanuel Nicol travaille en étroite collaboration avec Karyne, qui lui cueille des ingrédients sur mesure.

Elle nous donne accès à des boutons de marguerite frais , se réjouit-il. Un bouton de marguerite qui a été cueilli à la maison par quelqu’un qu’on connaît tout près d’ici, c’est le luxe dans l’assiette.

Ils sont là en abondance et ils sont faciles à maîtriser. Il n’y a pas de raison qu’on fasse venir des câpres de la Sicile quand on a ça ici. Il faut simplement que ça devienne une habitude et les marchés vont se développer autour de ça.

Fran¸çois-Emmanuel Nicol, chef copropriétaire du restaurant Tanière