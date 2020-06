Cette sortie publique de Mme Plante en faveur du port de caméras par les policiers intervient après que le gouvernement fédéral a fait savoir qu’il endossait pareille initiative et que le gouvernement du Québec a dit considérer l'option.

On va essayer de le déployer le plus rapidement possible avec ces deux paliers là, puis on veut leur demander de l'aide financière, étant donné la charge financière que ça implique. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Mme Plante prévient toutefois que des ajustements seront nécessaires pour rendre l'utilisation de caméras d'intervention compatible avec les outils dont disposent les tribunaux.

Le projet pilote qui avait été fait a été un échec, entre autres, parce qu’il n’était pas connecté au [réseau] provincial. Donc, il y avait même des problématiques au niveau juridique de l’utilisation de la preuve. Il faut que nos palais de justice, que notre système judiciaire soit capable de s’adapter à ces technologies-là , a-t-elle souligné.

La mairesse de Montréal Valérie Plante Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Le directeur du SPVM, Sylvain Caron, a dit vendredi dernier n'avoir « jamais été contre » cette mesure, qu'appuie également la Fraternité des policiers de Montréal.

Le SPVM évaluait l'an dernier les coûts liés aux caméras d'intervention à 24 millions de dollars par année pour justifier l'abandon du projet, tandis que le fabricant Axon les estimait plutôt à 1,25 million de dollars.

Le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, Lionel Perez, reproche à la mairesse Plante ses tergiversations au sujet du port de caméras par les policiers et déplore que son engagement repose sur l'aide de Québec et d'Ottawa.

C’est un manque de leadership clair de la part de la mairesse sur un enjeu crucial. Depuis deux ans et demi, on voit qu’il n’y a pas d’avancée sur ces enjeux de la part de cette administration , a-t-il déploré.

Une réforme du SPVM réclamée

Une coalition de groupes communautaires, d’associations étudiantes et d’élus municipaux a d'ailleurs exhorté mercredi matin la Ville de Montréal et son service de police à procéder à d’importantes réformes pour mettre fin au profilage racial et au racisme systémique, ce qui inclut le port obligatoire de caméras d'intervention par les policiers.

Pilotée par le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), la coalition a présenté en conférence de presse un plan en cinq mesures afin d'enrayer le racisme au sein du SPVM :

Une politique de non-discrimination dans les interpellations policières;

Des audiences publiques sérieuses de la Commission de la sécurité publique de Montréal au sujet de cette politique;

L’obligation de porter des caméras d'intervention pour tous les policiers sur le terrain;

Une politique sur la collecte et la publication de données basées sur l'origine ethnique;

La création d’un comité consultatif composé d’experts, de représentants communautaires et de policiers pour veiller à la mise en œuvre de ces mesures.

Le porte-parole du CRARR, Alain Babineau Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Alain Babineau, conseiller du CRARR, estime que les citoyens de Montréal méritent un service de police qui sert et qui protège, et non qui discrimine ou marginalise .

Les problèmes systémiques demandent des solutions systémiques. Les cinq points que nous dévoilons aujourd’hui ne sont qu’un pas vers la tolérance zéro en matière de profilage racial , a-t-il déclaré.

Il a salué l’intention du directeur du SPVM de déposer, le mois prochain, une politique sur les interpellations et la mise sur pied de projets pilotes relativement au port de caméras d'intervention par les policiers.

Ça fait depuis 35 ans qu’on parle de profilage racial. Il semblerait qu’on a de l’écoute, on a l’oreille de la police et de la Municipalité. Alors, il faut applaudir , a-t-il lancé.

Ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada et de la Police provinciale de l’Ontario, Alain Babineau confirme que le profilage racial existe bel et bien.

J’ai été moi-même victime de profilage racial quand j’étais dans la police. Je ne parle pas de discrimination, je parle de profilage racial comme policier. Et après, quand j’ai quitté la police. C’est très important pour moi, c’est cher à mon cœur. Mes enfants ont été victimes de profilage racial dans cette ville. Mon fils s’est fait menotter , a-t-il confié.

Je crois que les gens sont en train de dire qu’il faut avoir un changement, il faut que cela cesse. Fo Niemi, directeur général du CRARR

Du changement réclamé

Mark Henry est président de l’Association jamaïcaine de Montréal. Photo : Radio-Canada

Le président de l’Association jamaïcaine de Montréal, Mark Henry, soutient que les organismes des communautés noires veulent un changement, et ils le veulent maintenant. Je pense que le monde est maintenant prêt pour du changement, autant dans la communauté noire que la blanche. Nous voulons voir le changement aller de l’avant , a-t-il lancé.

Selon lui, la cueillette de données basées sur l'origine ethnique sera d’une grande utilité, parce qu’elle permettra de dissiper les doutes au sujet du profilage racial.

C’est important, parce que sans données, ce sont des opinions, des suppositions, et les gens ne prennent pas cela au sérieux. Avec des données fondées sur la race, elles permettront de démontrer la représentation disproportionnée, pas juste de la communauté noire, mais de toutes les communautés [visées par les policiers] , a-t-il expliqué.

Portrait de rue en hommage à George Floyd dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal Photo : Radio-Canada / Patrice Oligny

Ramon Vicente, vice-président externe de l’Association philippine de Montréal et des banlieues, assure que ses membres sont aussi victimes de profilage racial. On se joint à cette coalition non seulement pour appuyer nos amis noirs, mais aussi parce que nous aussi, nous vivons le profilage racial , a-t-il déclaré.

M. Vicente considère que le temps de la réconciliation est venu : On aimerait voir apparaître un processus de guérison et de pardon empreint d’amour et de compassion pour tous .

Yvonne Sam, porte-parole du Black Community Resource Center, estime que les Noirs doivent prendre part aux discussions et être assis à la table avec les décideurs. On veut du changement, mais on veut aussi participer aux décisions. Il est temps que notre voix soit entendue pour mettre fin à la discrimination et à l’exclusion , a-t-elle déclaré.

On ne peut plus se permettre de tourner le dos. On ne peut plus se permettre d’être exclus. Parce que, si on nous rejette, on va imposer notre présence. Yvonne Sam, porte-parole du Black Community Resource Center

Yvonne Sam est porte-parole du Black Community Resource Center de Montréal. Photo : Radio-Canada

Mme Sam appelle les dirigeants à revoir le processus d’embauche de leur personnel afin d’accroître le nombre de personnes issues de minorités visibles dans leurs rangs, qu’il s’agisse des forces de l’ordre ou des enseignants dans les écoles, afin de mieux refléter la diversité.

Isaiah Joyner, coordonnateur général de l’Union des étudiants de Concordia, exhorte l’administration Plante à combattre le profilage racial en mettant en œuvre leurs revendications.

Assez, c’est assez. La Ville de Montréal doit reconnaître et s’attaquer à la discrimination systémique au sein du service de police montréalais et mettre un terme au profilage racial. Nous exigeons des réformes exhaustives de la police à Montréal. Nous devons agir maintenant pour protéger nos étudiants, leurs familles et toutes les personnes racisées et autochtones dans nos communautés , a-t-il dit.

« Des discriminations qui s'infiltrent »

« Que pensez-vous de l’utilisation du terme discrimination systémique? », a-t-on demandé à la mairesse Valérie Plante, mercredi. Depuis le début, je suis confortable avec ce terme-là, parce que je trouve que, quand j’utilise le mot "systémique", ça permet justement de ne pas cibler des individus nécessairement, d’avoir une réflexion en termes de société. Pour moi, ça devient très pertinent. Il n’est pas question de faire le procès de qui que ce soit , a-t-elle répondu.

Mme Plante a ajouté : Il faut reconnaître que, dans la société, il y a des discriminations qui s’infiltrent de façon insidieuse, certaines façons de faire, des façons de ne pas faire. Cela permet d’avoir un regard beaucoup plus haut. Il ne faut pas individualiser la problématique, il faut la voir comme une société .

Lionel Perez est le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada

Lionel Perez presse quant à lui la mairesse de rendre public le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme et la discrimination systémique. La mairesse a ce rapport depuis la semaine dernière et elle refuse, à date, de le rendre public. Pourquoi refuse-t-elle? Elle a une occasion d’alimenter le débat , fait remarquer le chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville.

Abdelhag Sari, conseiller municipal de Montréal-Nord et vice-président de la Commission de la sécurité publique de Montréal, demande à ce que la future politique sur les interpellations du SPVM soit étudiée par l’OCPM et non par la Commission.