Accident de travail fatal dans un parc éolien de la Matapédia

Selon la Sûreté du Québec (SQ), l'accident est survenu peu avant 10 h 30 mercredi avant-midi. Des policiers et des ambulanciers ont été appelés pour se rendre sur les lieux de l'accident, à Sainte-Irène.

À leur arrivée, l'homme se trouvait au sol, inconscient. Les ambulanciers n'ont pu que constater son décès.

La victime, qui serait âgée d'une quarantaine d'années, serait un employé d'un sous-traitant de la région de Montréal.

La Sûreté du Québec a envoyé ses enquêteurs, mais la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a envoyé aussi ses propres enquêteurs , précise le sergent Claude Doiron, de la SQSûreté du Québec .

Le travailleur aurait été frappé à la tête par une pièce lors du démontage d'une grue, selon les premières constatations de la CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail .

Le parc éolien du Lac-Alfred est situé au nord de la MRC de La Matapédia et au sud de La Mitis.

L'organisme a dépêché des enquêteurs sur place et tentera d'éclaircir les circonstances de cet accident, confirme le porte-parole de la CNESST, Maxime Boucher.

L'identité de la victime et celle de son employeur n'ont pas été divulguées pour l'instant.

Le parc éolien du Lac-Alfred est détenu en majorité par EDF Énergies nouvelles et Enbridge.

La compagnie EDF a refusé de commenter et nous a diriger vers la vice-présidente des communications corporatives, Sandi Briner, qui nous a fait parvenir ce courriel en fin de journée :

EDF Renouvelabes a appris avec tristesse l'incident tragique du projet éolien de Lac-Alfred. Nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux collègues du défunt. Nous travaillons en étroite collaboration avec l'entrepreneur et les autorités en réponse à cet incident.