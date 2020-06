Doug Ford subira un test de dépistage du coronavirus « par excès de prudence »

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, et la ministre de la Santé, Christine Elliott, subiront un test de dépistage de la COVID-19, même si le ministre de l'Éducation, qui avait été en contact avec une personne atteinte, a reçu un résultat négatif.

Le ministre ontarien de l'Éducation, Stephen Lecce, avait appris mardi qu'il avait été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Un test de dépistage s'est avéré négatif.

Selon une courte déclaration écrite publiée mercredi en début d'après-midi, le ministre s'était placé en quarantaine et travaillait de la maison.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, en conférence de presse avec le premier ministre à l'Assemblée législative mardi pour annoncer la réouverture des garderies. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Ni le bureau du premier ministre ni la porte-parole du ministre de l'Éducation n'ont cependant précisé quand le ministre avait été en contact avec la personne déclarée positive.

Par mesure de précaution, le premier ministre Doug Ford et la ministre de la Santé, Christine Elliott, subiront tout de même un test de dépistage.

Ils avaient participé mardi à la conférence de presse quotidienne du gouvernement, avec le ministre Lecce.

M. Ford et Mme Elliott vont surveiller l'apparition possible de symptômes et prendre les mesures nécessaires, au besoin.

Le bureau du premier ministre annoncera les résultats des tests de dépistage.

L'absence de Doug Ford et de Christine Elliott lors du point de presse quotidien du gouvernement, mercredi, en avait étonné plusieurs.

Le ministre des Collèges et Universités, Ross Romano, s'était retrouvé seul au micro pour faire une annonce.

M. Romano avait appris la nouvelle quelques minutes seulement avant le début de la conférence de presse.

Le premier ministre veut être plus prudent que moins , a-t-il déclaré en réponse à la question d'un journaliste, précisant que Doug Ford pensait à la santé de tous, à Queen's Park.

Le ministre Romano a également précisé que les mesures sanitaires, comme la désinfection des lieux, le lavage fréquent des mains et la distanciation physique, étaient en vigueur à l'Assemblée législative comme dans les autres milieux de travail.

Hier, par ailleurs, le neveu du premier ministre, le conseiller municipal Michael Ford, a annoncé qu'il était atteint de la COVID-19. Selon son bureau, Doug Ford n'a pas vu son neveu au cours des deux dernières semaines.