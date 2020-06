Journée contre le racisme dans les écoles : une idée qui fait son chemin

La pétition lancée par un groupe de parents d’élèves pour la tenue d'une Journée annuelle contre le racisme dans les écoles françaises au Manitoba continue de susciter des réactions. La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et la Société de la francophonie manitobaine (SFM) saluent cette initiative, qui a déjà recueilli plusieurs centaines de signatures depuis sa mise en ligne lundi.

Le directeur général adjoint des services aux élèves de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , René Déquier, juge intéressante l'idée d'une journée contre le racisme dans les écoles. Selon lui, les inquiétudes de la communauté par rapport au racisme doivent être prises en compte.

Il y a la Journée du chandail orange pour reconnaître ce qui est arrivé aux peuples autochtones. Il une Journée des chandails roses pour parler de l'intimidation. Si on nous propose une journée contre le racisme pendant le mois de l'Histoire des Noirs, c'est un bon temps aussi , souligne-t-il.

René Déquier est le directeur général adjoint de la DSFM. Photo : Radio-Canada

Il ajoute que la promotion de l'équité et la valorisation des identités des enfants devraient se faire durant toute l'année.

M. Déquier rappelle que les compétences culturelles sont une partie intégrante du plan stratégique de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine et que l'équité est l'une des valeurs de la Commission scolaire franco-manitobaine. Une directive administrative traite également du respect de la diversité dans les écoles de la division scolaire.

En 2018, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine avait offert au personnel de toutes ses écoles une formation de plus de deux heures sur les compétences culturelles, rappelle-t-il.

En 2019, le personnel a aussi suivi une formation sur l'importance des compétences culturelles. Ainsi, chaque élève va apprendre, par exemple, qui il est, valoriser son origine et comprendre comment son identité se compare à celle de son voisin , indique-t-il.

Le rôle de l'école

René Déquier estime que le contexte actuel est propice à la lutte contre le racisme et qu'il est important pour les enseignants d'aborder cette question, ainsi que les fondements du racisme dans notre société. Il reconnaît que l'école peut jouer un rôle crucial dans la lutte contre ce fléau.

L'école est bien placée pour accompagner les enfants dans leur réflexion, avoir un point de vue critique sur ce qui se passe dans notre société et, surtout, voir comment ils peuvent continuer à améliorer les acquis. Ils sont nos futurs citoyens et on a un travail à faire pour les accompagner , note M. Déquier.

Le nombre de signataires de la pétition pourrait permettre à la DSFM de mesurer l'intérêt de la communauté pour la création de cette journée, qui pourrait alors se tenir dès l'an prochain, dit-il.

Le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine, Daniel Boucher. Photo : Radio-Canada

La Société de la francophonie manitobaine dit avoir appuyé l'initiative sans hésiter. Son directeur général, Daniel Boucher, souligne qu'il est essentiel d'apporter ce soutien parce que le sujet est important. Il rappelle que le visage de la francophonie manitobaine a beaucoup changé au cours des dernières années.

De plus, le racisme est une réalité que vivent certains membres de la communauté.

Je pense qu'il faut reconnaître qu'on a plein de victimes de racisme dans notre communauté et que nous avons le devoir de résoudre ce problème et de nous assurer qu'on l'élimine complètement , précise-t-il.

Selon Daniel Boucher, il revient tout de même à la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine d'instaurer ou non une telle journée. Si le message vient de la communauté, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine va l'entendre comme elle l'a fait dans le passé , ajoute-t-il toutefois.