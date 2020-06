Un Défi Everest renouvelé en période de pandémie

Pour l'occasion, l'événement sera rebaptisé Le Mois de l’Everest Catherine Thériault, faisant honneur à la donatrice et partenaire du Défi.

Le but du Défi, qui a vu le jour à Rivière-du-Loup en 2013, demeure le même : gravir l'équivalent du mont Everest afin d'amasser de fonds pour une cause de son choix. Par contre, comme les mesures de distanciation empêchent les rassemblements, les participants auront un mois pour accomplir leur « mission ».

Les gens vont pouvoir se pratiquer tout au long de l'été pour ensuite faire le Défi au cours du mois de septembre. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'on va lancer une application en ligne, au cours des prochaines semaines, où les gens pourront comptabiliser leurs montées, explique le cofondateur du Défi Everest , Yvan L'Heureux.

La beauté de la chose, c'est que peu importe dans quelle ville on se trouve, on pourra participer au Défi Everest. Comme les gens s'unissent de façon virtuelle, on pourra donc avoir des équipes qui viendront des quatre coins du Québec.

Yvan L'Heureux, cofondateur du Défi Everest