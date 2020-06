Maquilleur éditorial : un métier et une passion

À Florence lors d’un prestigieux défilé Gucci, à New York pendant la Semaine de la mode ou à Montréal pour des séances photo et des tournages: où qu’il soit, le maquilleur international Alexandre Deslauriers, originaire de Québec, a toujours le même objectif, soit celui d’être à l’écoute de l’image pour faire éclore l’émotion.

Bousculer les conventions et déconstruire sa vision du maquillage font partie des atouts qui lui ont permis de remporter le prestigieux prix Artistry, lors du premier gala Beauty Under 40 Awards, organisé par l’Allied Beauty Association (ABA).

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Alexandre Deslauriers, premier lauréat du prix Artistry du gala Beauty Under 40 Awards Photo : brian ypperciel / Brian Ypperciel

L’ABA existe depuis très longtemps. Plus de 80 ans. Par contre, c’est la première édition du gala qu'on vient de vivre. Ce concours vient célébrer les nouveaux talents de l’industrie, ceux qui ne vont pas avoir peur de s’affirmer, d’aller au bout des choses , souligne le maquilleur éditorial, qui a commencé sa carrière comme photographe.

Se rebeller contre les diktats de la beauté

En constante recherche, l’artiste-maquilleur aime tester les possibilités de son art et développer des concepts. Les cernes, ces mal-aimés, et le maquillage de la bouche l’ont inspiré, ces dernières années.

Photographie pour le magazine britannique «Vanity Teen» Photo : Michael Kai Young

Quand on part du fait qu'il y a de la beauté dans tout, pour moi le cerne a un vécu, une valeur. Alors j'ai commencé à ne pas le cacher.

Un jour, pendant une séance photo, il a une vision, et décide d’appliquer du maquillage argenté sur les dents d’une styliste qui accepte de se prêter à l’expérience. Ce sera le point de départ d’une série de photos plus expérimentales.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Photographie pour le «Schön Magazine», de Londres Photo : brian ypperciel / Brian Ypperciel

Je me suis rebellé contre l'idée de faire une bouche pratiquement parfaite. Quand deux amoureux s’embrassent et que la femme a tout à coup un rouge à lèvres qui a un peu bavé sur les côtés, bien il y a quelque chose de beau là-dedans! cite-t-il comme exemple.

Nos recherches artistiques voyagent et inspirent d’autres personnes , précise-t-il. Ainsi, une série de photographies intitulées Les Clémentines, montrant de jeunes hommes qui pleurent, ont été partagées sur Instagram. Trois mille quatre cents vues plus tard, l’artiste suédoise Tuva Eserstam en a offert sa propre version au moyen d’aquarelles.

Aquarelle réalisée par l'artiste suédoise Tuva Eserstam Photo : Tuva Eserstam

Quand on maquille pour fin de photographies, on veut se rapprocher le plus possible du vécu, du naturel, de l’organique. Alors que le maquillage de mariage doit tenir 8 heures ou même 12 heures, c’est quelque chose de plus plastique .

Photographie tirée de la série «Peaux et eaux» de Brian Ypperciel Photo : brian ypperciel / Brian Ypperciel

Concrètement, je peux utiliser des rouges à lèvres pour mettre sur les yeux. Les produits à sourcils, on peut les employer sur les lèvres parce qu’à la base, c'est un pigment en suspension dans un corps émollient, donc il n'y a pas d'étiquette indiquant que ce soit juste pour les lèvres ou juste pour les yeux. Moi, je mélange tout ça!

Peinture, aquarelle, faux sang pour le cinéma, l’artiste élargit sans cesse son champ de possibilités. Quand on est un peu hors normes, on attire les choses hors normes. Un jour, un photographe m'a dit qu’il aimerait faire des photos avec de la peinture. Cette fois-là, j’ai passé deux semaines à étudier intensivement la peinture .

Photographie pour le magazine web «Beauty Archive» Photo : Hadi Mourad

Pour Alexandre Deslauriers, la préparation est la mère de la création.

Mon rôle, ce n'est pas toujours de faire des maquillages éclatés. Mon premier rôle, c'est d'être à l'écoute de l'image et d'être au service de l'image. Chaque particule de réflexion de lumière que j’apporte, c’est pour aller chercher de l’émotion .

Et voilà la beauté plurielle présentée par un artiste-maquilleur qui est loin d’avoir dit son dernier mot!