Le design du nouveau centre BMO de Calgary dévoilé

Les plans pour l'agrandissement du centre des congrès de Calgary ont été dévoilés mercredi par le Stampede de Calgary et le gestionnaire du projet.

Le projet de 500 millions de dollars prévoit un agrandissement du centre BMO actuel, construit en 1982, et doublera l’espace disponible pour les manifestations.

La taille actuelle de 500 000 pieds carrés du centre BMO limite le type de manifestations qu'il peut accepter. Selon le Stampede de Calgary, le centre refuse de 11 à 14 grands congrès chaque année à cause des limites d’espace.

Le nouveau centre devrait être complété en 2024. Photo : Calgary Stampede

La nouvelle construction s’étendra sur 1 million de pieds carrés, dont 350 000 pour des espaces d'exposition.

Une fois construit, ce sera le plus grand centre de conférence de l'Ouest canadien et le deuxième au pays après celui de Toronto.

Les équipes commenceront la démolition de certaines structures existantes à l'automne, et la construction du nouveau bâtiment, l'année prochaine. Au printemps 2019, des travaux ont débuté pour bâtir un bâtiment appelé le Hall F qui devrait permettre de tenir des manifestations pendant la construction. Ce bâtiment est presque terminé.

Le président du Stampede de Calgary, Dana Peers, estime que la population calgarienne et l'économie tireront des avantages du nouveau centre de congrès.

Lorsqu'il sera achevé, en 2024, l'agrandissement du centre BMO fournira à Calgary et au sud de l'Alberta un moyen important de diversification économique grâce à la croissance des industries des congrès et du tourisme , a indiqué M. Peers mercredi dans un communiqué.

Il a aussi souligné que des discussions sont en cours avec une chaîne d'hôtels pour construire un hôtel de 600 chambres.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a aussi salué la construction sur Twitter : L’agrandissement du centre BMO va être très important pour l’industrie touristique de Calgary, et cela va créer un lieu de rassemblement pour nous tous.

Le président du Stampede de Calgary estime que le projet aidera l'économie. Photo : Calgary Stampede

La présidente de Tourisme Calgary, Cindy Ady, a aussi salué l’avancée du projet.

L'agrandissement du centre BMO est essentiel au développement de Calgary comme destination pour les visiteurs et les organisateurs de réunions et pour créer un endroit où il fait bon vivre pour la population de Calgary , a déclaré Cindy Ady.

Nous savons que cette installation et ce quartier seront des ajouts importants à notre ville et à nos offres pour les visiteurs. Cindy Ady, présidente de Tourisme Calgary

La Calgary Municipal Land Corporation ( CMLC ), qui gère le projet pour le Stampede de Calgary, a expliqué que l'équipe responsable a été sélectionnée parmi 12 propositions soumises par des entreprises du monde entier.

Le nouveau centre doit aider à diversifier l'économie de Calgary et augmenter la part du tourisme et des congrès dans l'activité économique. Photo : Calgary Stampede

Trois firmes, Stantec, d'Edmonton, S2 Architecture, qui a des studios à Calgary, à Edmonton et à Vancouver, et Populous, une entreprise ayant des bureaux à Kansas City, à Brisbane et à Londres, travailleront à la réalisation du chantier.