Mercredi, lors de la réunion virtuelle du conseil municipal, la Dre Etches a souligné que la situation s’améliore de jour en jour, mais que la population doit prendre des décisions éclairées et évaluer les risques au quotidien.

Ce qu'on peut faire ou ne peut pas faire, ça porte à confusion, alors ce qu'on vous recommande, c'est de suivre les principes qui, depuis le début, n'ont pas changé , a-t-elle affirmé. Si vous êtes près des autres, il y a plus de risques, rassemblés en grand nombre, aussi. Nous demandons aux gens de faire leur propre analyse des risques.

Les risques de contagion sont plus grands à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous recommandons donc le port du masque et les résidents doivent continuer de se tenir à deux mètres des autres. Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa

Nous sommes vraiment contents d'entamer la phase 2 dans notre région, mais nous demandons aux résidents d’être COVIDavisés , a fait valoir la Dre Etches devant les élus municipaux. Le terme fait référence à un acronyme présenté par la santé publique pour rappeler les principes clés que la population doit continuer de respecter.

Comment être « COVIDavisé », selon la Dre Etches : A : Ayez toujours un masque avec vous V : Vérifiez votre état de santé I : Isolez-vous si vous êtes malade S : Suivez les consignes pour une bonne hygiène des mains É : Éliminer les risques en vous tenant à deux mètres de distance des autres

Dans son bilan de mercredi, SPOSanté publique Ottawa a fait état de trois nouveaux cas parmi les résidents d'Ottawa. L'agence de santé a toutefois soustrait de ses données 10 cas rapportés précédemment, puisque ces personnes n'habitaient finalement pas dans la capitale fédérale. Ainsi, 2002 résidents d'Ottawa ont été déclarés positifs depuis le début de la pandémie.

Du lot, 1669 (83,4 %) sont maintenant guéris et 256 sont (12,8 %) sont morts. Il ne reste donc plus que 77 cas actifs. Selon les plus récentes données disponibles, 19 personnes étaient toujours hospitalisées à Ottawa en raison de la maladie, pour un total cumulatif de 246 hospitalisations.

La Dre Etches a aussi présenté des statistiques basées sur un sondage mené par la SPOSanté publique Ottawa . Selon ces chiffres, 60 % des résidents d’Ottawa portent un masque dans les lieux publics intérieurs. Par ailleurs, 94 % des répondants ont dit respecter la distanciation physique dans ces mêmes lieux.

Des gens pique-niquent au parc Patterson Creek, à Ottawa, au milieu de la pandémie de COVID-19. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ottawa prête pour la relance

Après la présentation de la Dre Etches, le directeur municipal, Steve Kanellakos, a présenté le plan de relance de la Ville d'Ottawa. La sécurité du personnel municipal est au cœur de cette stratégie et de l’équipement de protection individuelle sera fourni aux employés.

Environ 110 écrans de protection ont été installés à 55 comptoirs de service public, en plus de 5000 affiches recommandant les principes de distanciation physique , a cité en exemple M. Kanellakos.

Le directeur municipal de la Ville d’Ottawa, Steve Kanellakos. (Archives) Photo : Radio-Canada

Des masques en tissu seront mis à leur disposition lorsque les autres équipements de protection ne seront pas nécessaires. Les employés municipaux seront aussi soumis à des auto-évaluations avant de se présenter au travail.

Des mesures de dépistage supplémentaires sont mises en place dans des secteurs d’activités jugés à risques plus élevés, comme les foyers de soins de longue durée, lesquels ont été durement touchés par la COVID-19, tant à Ottawa qu'ailleurs en Ontario.

Certaines dates importantes à retenir : 19 mai : réouverture des airs de chiens sans laisse, « planchodromes » et parcs de BMX;

Mi-juin : aires de jets d’eau, terrains de baseball et de sports extérieurs (la date précise sera connue après le dévoilement des consignes provinciales);

6 juillet : certains bureaux de services au comptoir, comme le commissaire à l’assermentation, les permis de mariage et les permis de stationnement;

6 juillet : embauche de sauveteurs et analyses de l’eau pour la préparation des plages de la baie Mooney’s, Westboro et de l'île Pétrie;

4 août : ouverture des terrains de sports pour la compétition;

4 août : grand ménage de la capitale;

30 août : plan de reprise du service de transport en commun.