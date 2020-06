Appel à la baisse du financement de la police à l'Î.-P.-É.

Le chef de l'opposition officielle, Peter Bevan-Baker, invite le gouvernement insulaire à réfléchir au financement des services de police comme le font, dit-il, de nombreuses administrations à travers l'Amérique du Nord.

Il soutient qu'il serait moins coûteux et plus efficace pour la province de s'attaquer aux « causes profondes » de la criminalité.

Les budgets gouvernementaux et les dépenses de sécurité publique devraient donner la priorité au logement, à l'emploi, à la santé communautaire, à l'éducation et à d'autres programmes vitaux plutôt qu'aux agents de police. Peter Bevan-Baker, chef de l'opposition officielle à l'Île-du-Prince-Édouard

Les appels à une baisse du financement de la police se multiplient aux États-Unis et ailleurs dans le monde depuis la mort du citoyen afro-américain George Floyd aux mains de policiers blancs de Minneapolis, le 25 mai dernier.

Cette semaine, le conseil municipal d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, a décidé d'annuler l'achat d'un véhicule blindé de plus de 300 000 $ et d'allouer le budget prévu aux efforts visant à combattre le racisme.

Le budget total de l'Île-du-Prince-Édouard pour la sécurité publique et le maintien de l'ordre s'élevait à un peu plus de 23 millions de dollars pour l'exercice financier 2019-2020. Les municipalités de la province avaient aussi accès à une enveloppe supplémentaire de près de 29 millions de dollars, qui pouvait notamment servir à soutenir les services de police.

Le gouvernement insulaire partage avec le fédéral les coûts de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) sur son territoire. Il partage aussi les coûts des services de police de Charlottetown, Summerside et Kensington avec ces trois administrations municipales.

Dans les trois villes de l'Île-du-Prince-Édouard qui possèdent leur propre service de police, les dépenses liées aux forces de l'ordre représentent entre 17 % et 21 % du budget municipal.

Peter Bevan-Baker, chef de l'opposition officielle à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

eformePeter Bevan-Baker souhaite qu'une partie du financement accordé à la police soit réinvestie dans les services de santé mentale. Quand les policiers sont-ils devenus des travailleurs de première ligne en santé mentale, s'interroge-t-il. Et pensez-vous que des policiers armés sont les mieux placés pour aider les personnes qui sont en crise de santé mentale?

Le chef de l'opposition officielle de l'Île-du-Prince-Édouard fait allusion notamment à la mort de Chantel Moore, une Autochtone de 26 ans abattue par la police au Nouveau-Brunswick à la suite d'une demande de vérification de son bien-être, la semaine dernière.

Le premier ministre insulaire Dennis King affirme que son opinion personnelle au sujet du financement des services de police n'est probablement pas très différente de celle du chef de l'opposition .

Je pense que nous avons besoin d'une société sûre et que la police joue un grand rôle à cet égard. Mais je pense que [...] nous devons être un peu plus ouverts pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer [la sécurité et la santé de nos concitoyens]. Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Peu avant les élections provinciales de 2019, les progressistes-conservateurs de Dennis King se sont engagés à accélérer le financement et le déploiement d'équipes mobiles d'intervention en santé mentale. Ils ont présenté cette mesure, entre autres, comme une solution de rechange aux contrôles de santé mentale impliquant la police.

En 2016, un rapport commandé par l'ancien gouvernement libéral de l'Île-du-Prince-Édouard recommandait de regrouper les différents corps policiers dans la province afin d'améliorer leur efficacité. Cette recommandation n'a jamais été mise en oeuvre.

Avec des renseignements de CBC