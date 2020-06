Les propriétaires de cinéma se préparent pour une réouverture imminente

Déjà depuis trois semaines, la Maison du cinéma à Sherbrooke souhaite une réouverture autour du 24 juin.

On voyait que c’était envisageable. Un peu partout dans le monde, ailleurs au Canada, c’est le bon moment pour l’ouverture des salles de cinéma. La ministre nous a aussi donné des indications , précise le propriétaire de l’endroit, Alexandre Hurtubise.

La Maison du cinéma reverra notamment la capacité de ses salles à sa réouverture. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Du côté du Cinéma Magog, son propriétaire François Pradella souhaite ouvrir le 3 juillet. On veut se laisser un peu de temps pour monter l’équipe et avoir des films à présenter […] On devrait retrouver notre élan assez rapidement , estime-t-il.

Selon M. Hurtubise, il sera difficile de rattraper les pertes des derniers mois, mais la saison estivale pourra aider à renflouer les coffres de l'entreprise.

L’été, c’est une grosse période. On est chanceux, parce qu’autant du côté des distributeurs québécois qu’américains, dans le calendrier on voit qu’il y a des films qui sont en place et qui nous permettraient de revenir à une programmation régulière avec des nouveautés et des primeurs assez rapidement , témoigne-t-il.

La liste des mesures qui seront mises en place pour respecter les consignes de la santé publique sera assez longue, selon Alexandre Hurtubise.

Aux plexiglas, stations de nettoyage pour les mains et lavage plus fréquent des comptoirs s’ajoutent, par exemple, une réduction de la capacité des salles et un horaire encore plus ventilé entre les films pour minimiser les heures de pointe. Voilà certaines des mesures qui seront mises en place pour accueillir les clients du cinéma sherbrookois.

François Pradella, quant à lui, attend de recevoir les consignes officielles, notamment pour tout ce qui concerne les employés et la mesure de distanciation dans les salles.

Est-ce que ça sera une personne à chaque deux bancs, à tous les bancs? On n’a pas encore le détail, mais on a hâte de les avoir , exprime-t-il.

Le Cinéma Magog devrait rouvrir le 3 juillet, selon son propriétaire François Pradella. Photo : Radio-Canada / Martin Bilodeau

Aussi copropriétaire du Ciné-Parc Orford, M. Pradella est satisfait de la réponse des gens depuis la réouverture le 29 mai dernier.

On voit que les gens veulent sortir , lance-t-il.

Un signe qui peut donner espoir aux propriétaires de cinéma qui espèrent que les cinéphiles seront au rendez-vous lors de la reprise des projections en salle.