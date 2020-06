Les maires du Restigouche lancent un appel à la compassion pour leur région

En conférence de presse, mercredi midi, les maires du Restigouche et des représentants de Districts de services locaux demandent l’appui de leurs députés et du gouvernement provincial.

La région, expliquent-ils, se voit refuser des biens et des services depuis quelques semaines. Des résidents du Restigouche qui se rendent dans d’autres régions de la province essuient un refus quand ils se présentent à certains commerces et établissements de services.

Les maires du Restigouche demandent aux autres régions du Nouveau-Brunswick de faire preuve d'une plus grande compassion envers envers la population qu'ils représentent. Photo : Radio-Canada

Il n’y a aucune raison pour que le Restigouche soit considéré comme une zone sinistrée. On n’est pas une zone sinistrée. On n’a pas demandé pour ce virus-là. Le virus a été transporté ici. Il est sous contrôle. [...] Il y a 5700 personnes qui ont été testées. Elles ont toutes été testées négatives , affirme le maire de Balmoral, Charles Bernard.

Le Forum des maires assure que les personnes ayant la COVID-19 dans le Restigouche sont en auto-isolement. Il ne faut pas stigmatiser tous les habitants de la région, disent-ils.

Il faut revenir sur Terre et il faut que notre gouvernement et les députés nous défendent et règlent le problème de cette folie-là provinciale qui se passe présentement. Charles Bernard, maire de Balmoral

Les gens du Restigouche respectent les consignes de santé publique, selon le Forum des maires. Ces derniers rappellent que plusieurs commerces sont fermés dans la région pour cette raison.

Plaidoyer pour une bulle régionale

Le Forum des maires demande aussi la création d’une «bulle» avec les communautés voisines de Pointe-à-la-Croix et de Listuguj, au Québec. Le maire Bernard rappelle que l’Île-du-Prince-Édouard montre une ouverture envers le passage de touristes en direction des Îles-de-la-Madeleine.