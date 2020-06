De moins en moins de nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Le Québec compte 156 cas de contamination confirmés de plus que la veille, pour un total de 53 341. La santé publique rapporte également 52 décès supplémentaires, ce qui fait passer le bilan à 5081 morts.

Parmi les décès annoncés, 27 sont survenus avant le 2 juin, a précisé le gouvernement dans sa mise à jour quotidienne.

Et avec ces plus récentes données, la COVID-19 a fait plus de 8000 morts au Canada depuis le début de la pandémie.

Le nombre de personnes hospitalisées conserve lui aussi sa tendance baissière au Québec, alors que l'on compte 914 personnes ayant besoin de soins, un recul de 47. De ce nombre, 117 malades se trouvent aux soins intensifs, un total inchangé depuis la veille.

Montréal est toujours la région la plus touchée au Québec, avec 26 412 cas confirmés et 3117 décès. Suivent ensuite les régions limitrophes de la métropole.